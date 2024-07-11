"لوسيد": إنتاج سيارات ذات الـ 7 مقاعد تسير في طريقها الصحيح خلال هذا العام

وفي التفاصيل، كشف رولينسون في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن رؤية الشركة هي أن تصبح اللاعب الرئيسي في سوق السيارات الكهربائية، وكخطوة في هذا الاتجاه، إنتاج سيارات "Gravity SUV" ذات السبعة مقاعد خلال العام الجاري تسير في طريقها الصحيح.