"لوسيد": إنتاج سيارات ذات الـ 7 مقاعد تسير في طريقها الصحيح خلال هذا العام

حققت شركة لوسيد جروب (Lucid Group) ارتفاعاً في أسهمها بعد تصريحات رئيسها التنفيذي، بيتر رولينسون، الذي أشاد بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ووصفه بـ الشريك المثالي للشركة.
وفي التفاصيل، كشف رولينسون في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن رؤية الشركة هي أن تصبح اللاعب الرئيسي في سوق السيارات الكهربائية، وكخطوة في هذا الاتجاه، إنتاج سيارات "Gravity SUV" ذات السبعة مقاعد خلال العام الجاري تسير في طريقها الصحيح.
وأكد "رولينسون" في تصريحاته أن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتيح للشركة فرصاً كبيرة للنمو والتوسع.