OMODA وJAECOO تفتح باب الحجز لشراء مركباتها في السعودية

أعلنت "OMODA" و"JAECOO"، أكثر العلامات ابتكاراً وإبداعاً عن فتح الباب للعملاء في المملكة العربية السعودية لحجز المركبات مباشرة من الموقع الإلكتروني، مع اقتراب الإطلاق التجريبي للعلامة التجارية في الرياض بداية شهر يونيو المقبل.
وسيتم دعوة مجموعة مختارة من العملاء المحظوظين لحضور حفل الإطلاق التجريبي في الرياض، وسيتمتعون باستلام سياراتهم الجديدة خلال حفل التدشين.
وقرر مكتب الرياض الرئيسي لشركة OMODA وJAECOO تقديم عروض مبيعات وخدمات مثيرة ستكون محدودة للعملاء الأوائل، حيث سيكون العملاء الأوائل مؤهلين للحصول على ضمان لمدة 7 سنوات أو 250 ألف كم (حسب الاولوية) بدلاً من 6 سنوات إلى جانب الاستمتاع بخدمة الصيانة المجانية حتى 60 ألف كلم لمدة 3 سنوات.
وكشفت " OMODA" و" JAECOO"، عن بيع 18177 مركبة في شهر أبريل 2024، بزيادة 28.7% عن شهر مارس 2024 وزيادة بنسبة 45% عن أبريل 2023، بدعم قوي من مبيعات طراز OMODA E5، الذي حقق نمو سريع بنسبة 40% عن الشهر الماضي.
واستمرت صادرات " OMODA" و" JAECOO" في الارتفاع المستمر حيث بلغت 50 ألف مركبة خلال 5 أشهر منذ انطلاقها الرسمي في 20 أبريل من العام الماضي، ثم ارتفعت إلى 100 ألف مركبة إضافية بعد ثلاثة أشهر أخرى، وفي الذكرى الأولى (يناير 2024) تجاوزت حجم مبيعات التصدير العالمية لـ 220 ألف وحدة، وهو أمر يضعهم في موقع واحد من أسرع العلامات التجارية السيارات نمواً في جميع أنحاء العالم.
واعتمدت OMODA منذ تأسيسها على معيار "رؤية عالمية، بحث وتطوير عالمي، تصنيع عالمي"، ووضعت مطالب عالية لنفسها فيما يتعلق بـ "الجودة العالمية"، مما جعلها تتقدم في عالمياً من حيث الابتكار والتصميم والجودة، وتلبية توقعات العملاء وتقديم سيارات ذات جودة عالية وأداء ممتاز.
وحصلت سيارة OMODA C5 بتتابع على تصنيفات السلامة الخمس نجوم من E-NCAP و A-NCAP، وهما من أكثر شهادات السلامة العالمية الموثوقة والصارمة للمركبات الجديدة. وعلاوة على ذلك، فقد فازت سيارة OMODA S5 بالمرتبة الأولى في فئة السيارات الصغيرة في "دراسة جي دي باور لجودة السيارات الجديدة في الصين لعام 2023"، مما يؤكد مرة أخرى الجودة العالمية لـ OMODA.
إلى ذلك، استحوذت العلامة التجارية JAECOO على اهتمام متزايد من قبل عشاق سيارات الدفع الرباعية، حيث تجمع بين القدرة على القيادة في الطرق الوعرة والحضرية، مع إطلالة أنيقة وجودة رفيعة المستوى تعكس روح الاستكشاف الجريء والإصرار الثابت.
بفضل التعاون المشترك مع لاند روفر وخبرتهم الخاصة، تمتلك العلامة JAECOO جينات سيارات الدفع الرباعي الكلاسيكية، وفي الوقت نفسه تتفوق عليها، حيث تعمل JAECOO باستمرار على الابتكار والتفوق، وتقود اتجاه السيارات الرباعية الدفع الحضرية الجديدة بأداء متميز، وميزات أمان مذهلة، وتقنيات ذكية تتطلع إلى المستقبل.
في معرض بكين الدولي للسيارات، تم إطلاق سلسلة الطاقة الجديدة من جايكو أيضًا. تضم هذه السلسلة من جايكو سيارات الدفع الرباعي الهجينة ذات الأداء العالي وتشمل طرازات J7 PHEV و J8 PHEV. بلا شك، أظهرت جايكو أداءً استثنائيًا وتقنية ذكية حديثة، مما حاز على إشادة واسعة من الحضور.
الموقع الرسمي للحجز لكلا العلامتين:
https://jaecoo-ksa.com/bookNow