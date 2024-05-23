OMODA وJAECOO تفتح باب الحجز لشراء مركباتها في السعودية

واستمرت صادرات " OMODA" و" JAECOO" في الارتفاع المستمر حيث بلغت 50 ألف مركبة خلال 5 أشهر منذ انطلاقها الرسمي في 20 أبريل من العام الماضي، ثم ارتفعت إلى 100 ألف مركبة إضافية بعد ثلاثة أشهر أخرى، وفي الذكرى الأولى (يناير 2024) تجاوزت حجم مبيعات التصدير العالمية لـ 220 ألف وحدة، وهو أمر يضعهم في موقع واحد من أسرع العلامات التجارية السيارات نمواً في جميع أنحاء العالم.