خرق الـ10 سنوات.. "تويوتا" تكشف عن خطر يحدق بمليونَيْ سيارة تابعة

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن أي معلومات تم تسريبها أو نسخها أو إساءة استخدامها بسبب الخرق، فإن البيانات المعرضة للخطر تشمل: رقم تعريف السيارة المنفصل عن لوحة الترخيص، وموقع السيارة، وفي أي وقت توجد فيه هناك، ومقطع مصور التقطته المركبة يعرف باسم "مسجل القيادة" في اليابان.