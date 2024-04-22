"التجارة" تستدعي 33,350 مركبة Land Cruiser ولكزس لخلل في ناقل الحركة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 33,350 مركبة من نوع "تويوتا "Land Cruiser" ولكزس "LX600 / LX500" موديلات (2020 - 2024)، وذلك لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرُّك المركبة في أثناء وضعية الوقوف المحايد (N)؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.
تفصيلاً أوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه تم استدعاء 28627 مركبة من نوع تويوتا Land Cruiser"، و4723 سيارة من نوع لكزس "LX600 / LX500"، وذلك لخلل في ناقل الحركة، والإجراء يتمثل في التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.