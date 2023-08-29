بسبب عطل في نظام الإنتاج.. "تويوتا" تعلن توقّف مصانع التجميع في اليابان

وأضاف وفق "رويترز"، أن "تويوتا" أوقفت العمل في 12 مصنعًا في اليابان، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، وعقب ذلك أضافت مصنعين آخرين في الظهر.. ولم يوضح المسؤول حجم الخسارة في الإنتاج جراء الخلل.