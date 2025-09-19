تأجيل تحديثات تقييم سلامة السيارات الجديدة في أمريكا

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) عن تأجيل تطبيق تحديثات برنامج تقييم سلامة السيارات الجديدة (NCAP) لمدة عام كامل، ليبدأ تنفيذها مع طرازات 2027 بدلًا من طرازات 2026 كما كان مقررًا في السابق.
هذا البرنامج يُعد من أهم أنظمة التقييم في العالم، حيث تعتمد عليه الجهات التنظيمية والمستهلكون لقياس مستوى الأمان في السيارات الجديدة.
وجاء قرار التأجيل بعد ضغوط كبيرة من شركات صناعة السيارات التي طالبت بمهلة إضافية، مشيرة إلى أن اللوائح النهائية الخاصة بالاختبارات الجديدة لم تُصدر بعد بشكل كامل، خاصة تلك المتعلقة بأنظمة حماية المشاة والتقنيات الحديثة لاختبارات مقاومة التصادم.
الشركات أكدت أن الاستعداد للتطبيق يتطلب وقتًا أطول لتعديل خطوط الإنتاج وتطوير التجهيزات التقنية اللازمة للامتثال للمعايير الجديدة.
ويهدف التحديث إلى رفع مستوى معايير السلامة في المركبات المباعة بالسوق الأمريكي من خلال إدخال اختبارات أكثر صرامة على مستوى الاصطدامات الأمامية والجانبية، إضافة إلى تقييم تقنيات مساعدة السائق مثل أنظمة الكبح التلقائي عند الطوارئ، والتنبيه من وجود مشاة أو دراجات في المسار.
كما تسعى الإدارة إلى تعزيز الشفافية أمام المستهلك من خلال تصنيفات أكثر دقة ووضوحًا.
ويرى مراقبون أن هذا التأجيل سيمنح الشركات المصنعة فرصة لإعادة ترتيب أوراقها وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع اللوائح الجديدة، لكنه في المقابل قد يثير جدلًا حول ما إذا كان المستهلكون سيحصلون على سيارات بالمعايير المرجوة في الوقت المناسب، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بسلامة الطرق وتقليل الحوادث.