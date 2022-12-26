مستوى قياسي للإنتاج.. "تويوتا" تنتج 833 ألف سيارة خلال نوفمبر

أعلنت شركة تويوتا أكبر منتج سيارات في اليابان، وصول إنتاجها العالمي خلال نوفمبر إلى مستوى قياسي بفضل الطلب القوي، في حين حذرت من غموض المستقبل، نتيجة استمرار النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات، وارتفاع أعداد إصابات كورونا في الصين.