حامل لقب بطولة الفورمولا إي: لسباق الدرعية دور هام في أدائي المميز خلال الموسم

وفي تعليق له، قال فاندورن: "شعرت أن كل سباق هذا العام كان غاية في الأهمية، لكن بداية الموسم في سباق جائزة الدرعية للسيارات الكهربائية، والانطلاق من المركز الأول على خط الانطلاق، ومن ثم إحراز المركز الثاني في السباق الأول، كان إنجازاً بالغ الأهمية ومنحنى دفعة هائلة، خاصة أنه جاء بعد عطلة الشتاء الطويلة.