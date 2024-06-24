8 أعراض توضح تلف "فلتر الهواء" في سيارتك.. تعرَّف عليها

عندما يتعذر على الأكسجين الوصول إلى المحرك فقد لا يتم حرق الوقود بمعدل كافٍ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسرب بعض الوقود من خلال النظام، وخروجه من أنبوب العادم الخاص بك. قد تسمع أيضًا أصوات "قرقرة" أثناء طرد الوقود الساخن عبر نظام العادم. وتتسبب هذه المشكلة في إهدار الوقود، ويمكن أن تكون خطيرة لسيارتك والبيئة.. فتأكد من التحقق من أي انبعاثات غير عادية للعادم.