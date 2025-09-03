"التجارة": استدعاء 611 مركبة "إنفينيتي" و"ألتيما" لخلل في المحرك

أعلنت وزارة التجارة استدعاء (499) مركبة "إنفينيتي" طراز (QX55 / QX50) و (112) مركبة "نيسان" طراز "ألتيما" موديلات 2018 - 2022م، لوجود خلل في محامل المحرك يؤدي إلى تلف المحرك وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة بترومين على الرقم المجاني (8004420010) وشركة مناهل العالمية على الرقم المجاني (8002440361)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة ( https://recalls.sa)