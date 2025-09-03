"التجارة": استدعاء 611 مركبة "إنفينيتي" و"ألتيما" لخلل في المحرك

لسلامتكم ..



نعلن عن ⁧#استدعاء 611 مركبة

🚘 إنفينيتي "QX55 / QX50"

🚘 نيسان "Altima"

🗓 2018 - 2022



🔻 لخلل في محامل المحرك قد يؤدي إلى تلف المحرك وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHREG 🔗 pic.twitter.com/FfAwgNuvFl