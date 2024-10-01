"هيونداي" تصل إلى رقم 100 مليون سيارة خلال 57 عامًا منذ بداية تأسيسها

وبالطبع، توسعت هيونداي بشكل كبير منذ الستينيات، وفي 57 عامًا فقط، افتتحت مصانع في جمهورية التشيك، والهند، وتركيا، والولايات المتحدة، ومن المدهش أن العلامة التجارية استغرقت حتى عام 2013 نحو 46 عامًا لتصل إلى 50 مليون وحدة، ومن هناك، استغرق الأمر 11 عامًا إضافيًا لمضاعفة هذا الرقم.