"هيونداي" تصل إلى رقم 100 مليون سيارة خلال 57 عامًا منذ بداية تأسيسها
أعلنت هيونداي يوم الأحد عن تطويرها 100 مليون سيارة على مستوى العالم منذ تأسيسها في عام 1967م، واحتفالاً بهذا الإنجاز، قامت الشركة بتسليم سيارتها رقم 100 مليون وواحدة، وهي سيارة كهربائية بالكامل من طراز أيونيك لمالكها الجديد.
لماذا يُطلق عليها السيارة رقم 100 مليون وواحد وليس السيارة رقم 100 مليون فقط؟
تقول هيونداي إن هذا يُظهر التزام الشركة بالاستمرار في التقدم خطوة أخرى مستندة إلى إنجازاتها السابقة، وفقًا لبيان صدر يوم الأحد.
على الرغم من أن هيونداي تأسست في عام 1967، إلا أن أول مصنع لها، الواقع في أولسان في كوريا الجنوبية، بدأ التشغيل في عام 1968. وتصف الشركة هذا المصنع بأنه مهد تطوير صناعة السيارات الكورية، حيث أنتجت أول سيارة مُنتجة بكميات كبيرة في كوريا، وهي سيارة البوني، ويستطيع المصنع حاليًا إنتاج 1.6 مليون سيارة سنويًا.
وبالطبع، توسعت هيونداي بشكل كبير منذ الستينيات، وفي 57 عامًا فقط، افتتحت مصانع في جمهورية التشيك، والهند، وتركيا، والولايات المتحدة، ومن المدهش أن العلامة التجارية استغرقت حتى عام 2013 نحو 46 عامًا لتصل إلى 50 مليون وحدة، ومن هناك، استغرق الأمر 11 عامًا إضافيًا لمضاعفة هذا الرقم.