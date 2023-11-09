تملك سيارة كيا من الشركة الأهلية NMC بهامش ربح 0%

حيث يمكن للعملاء تملك سيارة جديدة خلال هذه الفترة والاستمتاع بهامش ربح 0% على الدفعات الشهرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بهامش ربح 0% على ثلاث دفعات على مدى عامين، أو 0% على الدفعتين على مدى عامين أو أربع دفعات على مدى ثلاث سنوات وتطبق الشروط والأحكام.