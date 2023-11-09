تملك سيارة كيا من الشركة الأهلية NMC بهامش ربح 0%

أطلقت الشركة الأهلية كيا الرائدة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، عروضًها المغرية لنهاية العام.
حيث يمكن للعملاء تملك سيارة جديدة خلال هذه الفترة والاستمتاع بهامش ربح 0% على الدفعات الشهرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بهامش ربح 0% على ثلاث دفعات على مدى عامين، أو 0% على الدفعتين على مدى عامين أو أربع دفعات على مدى ثلاث سنوات وتطبق الشروط والأحكام.
من الجدير بالذكر أن الشركة الأهلية NMC قد وفرت مجموعة واسعة من سيارات Kia للاختيار من بينها، منها سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، لتلبية جميع الاحتياجات لعملائها في المملكة.