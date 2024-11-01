لكزس تتألق في معرض جدة الدولي للسيارات.. وتكشف عن آخر إبداعاتها في عالم التنقل الفاخر

كما تقدم Lexus RX أداء قويًّا بفضل محركاتها وفئاتها المتنوعة، التي تشمل خيارات متعددة، أهمها فئة RX 500h FH F-Sport Hybrid، التي تتميز بمحرك هجين (هايبرد) 4 سلندرات توربو L4، سعة 2.4 لتر، يولد 366 حصانًا، مع علبة سرعة أوتوماتيكية 6 سرعات، مجهزة بنظام الدفع بجميع العجلات (DIRECT 4). وكذلك فئة الهايبرد؛ ما يضمن توازنًا مثاليًّا بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود.