لكزس تتألق في معرض جدة الدولي للسيارات.. وتكشف عن آخر إبداعاتها في عالم التنقل الفاخر

تواصل شركة لكزس تألقها في عالم السيارات الفاخرة من خلال مشاركتها البارزة في معرض جدة الدولي للسيارات 2024، الذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر حتى 3 نوفمبر في "جدة سوبردوم".
وقد استعرضت لكزس أحدث طرازاتها، مؤكدة التزامها بتقديم تقنيات متطورة وتصميمات عصرية، تلبي احتياجات العملاء، وتعزز مفهوم الرفاهية والأداء العالي، مع الاهتمام بالاستدامة.
وعرضت لكزس في جناحها مجموعة متميزة من أحدث سياراتها، بما في ذلك سيارتها الصالون المخصصة لرجال الأعمال والشخصيات المهمة Lexus LM 500h، وهي سيارة متعددة الاستخدامات، تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا الهجينة المتطورة.
وتتميز Lexus LM 500h بمظهر خارجي جذاب، وخطوط انسيابية، تعكس الفخامة، ومقصورة داخلية واسعة مصممة بأفضل المواد، مثل الجلد الفاخر والخشب الطبيعي؛ ما يوفر تجربة ركوب استثنائية.
كما تتضمن السيارة نظام معلومات وترفيه متقدمًا، مع شاشة عرض كبيرة بحجم 48 بوصة، ونظام صوتي عالي الجودة، إضافة إلى أنظمة مساعدة السائق التي تعزز من سلامة القيادة.
وتجمع Lexus LM 500h بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود، من خلال المحرك الهجين، الذي يوفر قيادة سلسة وهادئة.
وتوفر السيارة أيضًا مساحة كافية للركاب مع ميزات مثل التحكم في درجة الحرارة، وأنظمة المساج، ومنافذ USB؛ ما يضمن راحة قصوى.
كما تعزز لكزس اهتمامها بالاستدامة، من خلال تطوير تقنيات هجينة وكهربائية، تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطبيق مبادئ التصنيع المستدام.
كما عرضت لكزس سيارة Lexus RZ 450e، وهي سيارة كهربائية فاخرة، تعكس التزام لكزس بالاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتتميز السيارة بتصميم أنيق ومظهر ديناميكي، مع خطوط انسيابية، ومقدمة جريئة، تشمل شبكة أمامية مغلقة، وتصميم فريد.
وتتيح المقصورة الداخلية مساحة مريحة للركاب؛ إذ يُستخدم جلد فاخر، وخامات طبيعية، وتضم شاشة عرض مركزية كبيرة، ونظام معلومات وترفيه متقدمًا.
وتتميز Lexus RZ 450e بأداء كهربائي متفوق؛ إذ تمتلك نظام دفع رباعي مستمر بقوة حصانية تصل إلى 308 أحصنة؛ ما يوفر تسارعًا رائعًا.
وتستطيع السيارة قطع مسافة تتراوح بين 450 و500 كم في الشحنة الواحدة، بحسب ظروف القيادة.
كما تعمل السيارة بموتور كهربائي أمامي وخلفي، وتحتاج فقط إلى 30 دقيقة للشحن من الصفر إلى 80 بالمئة؛ ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.
وتعمل السيارة أيضًا بنظام الدفع الرباعي، الذي يعزز من الثبات والأداء، إلى جانب مجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق.
كما تحتوي على تقنيات استعادة الطاقة أثناء الكبح.
وإضافة إلى ذلك، عرضت لكزس ES، التي حافظت على تصميمها الناجح والمحبوب، الذي سيستمر دون أي تعديلات لطراز 2025.
وتتميز ES بتصميمها الكلاسيكي، الذي يعكس الفخامة والراحة، بخطوط انسيابية جريئة، وشبكة أمامية بارزة، تُضفي لمسة من الأناقة.
كما تتميز السيارة بمقصورة داخلية رحبة، تتميز بلمسات من الجلد الفاخر، والخشب الطبيعي؛ ما يضمن الراحة والفخامة، ويمنح تجربة قيادة استثنائية، خاصة في الفئة الهايبرد التي جُهزت بمحرك هجين، يجمع بين الأداء العالي والكفاءة؛ ما يجعلها خيارًا مثاليًّا للمسافات الطويلة، والقيادة اليومية.
كما عرضت لكزس سيارتها المتميزة "لكزس RX"، التي تُعدُّ واحدة من أبرز الطرازات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات؛ إذ تتميز Lexus RX بتصميم خارجي جريء وعصري، يجمع بين الأناقة والوظائف العملية، مع خطوط ديناميكية، تبرز طابعها الرياضي.
وتحتوي المقصورة الداخلية فيها على أحدث التقنيات؛ إذ تم تجهيزها بنظام معلومات وترفيه متقدم، وشاشات عرض كبيرة، إضافة إلى استخدام مواد عالية الجودة، تعكس الفخامة والراحة.
كما تقدم Lexus RX أداء قويًّا بفضل محركاتها وفئاتها المتنوعة، التي تشمل خيارات متعددة، أهمها فئة RX 500h FH F-Sport Hybrid، التي تتميز بمحرك هجين (هايبرد) 4 سلندرات توربو L4، سعة 2.4 لتر، يولد 366 حصانًا، مع علبة سرعة أوتوماتيكية 6 سرعات، مجهزة بنظام الدفع بجميع العجلات (DIRECT 4). وكذلك فئة الهايبرد؛ ما يضمن توازنًا مثاليًّا بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود.
وتتضمن ميزات الأمان المتطورة ونظام القيادة المساعدة؛ ما يجعلها خيارًا مثاليًّا للعائلات والأفراد على حد سواء.
وقد بيَّنت عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس أن مشاركتها في معرض جدة الدولي للسيارات تأتي تأكيدًا لالتزامها الدائم بتقديم أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم السيارات في السوق السعودي؛ لتوفير تجربة قيادة استثنائية، تجمع بين الأداء والكفاءة والراحة.
كما أن المعرض يُعدُّ منصة مهمة لتعريف الجمهور السعودي بالتقنيات الهجينة والكهربائية المتطورة التي تقدمها لكزس، ويتيح الفرصة لعشاق السيارات لمشاهدة كل ما هو جديد في قطاع السيارات.
وقد تميز جناح لكزس بتصميمه المتطور، الذي يوحي بالاستدامة، والمحافظة على البيئة.. وتجلى ذلك في شجرة الزيتون التي وُضعت في الجناح، إضافة إلى المؤثرات البصرية والصوتية التي ترتبط بالهدوء، ومستوحاة من هدوء الطبيعة الحقيقية.
كما استمتع زوار الجناح بالتعرف على فن الأوريغامي، وهو فن ياباني تقليدي، يتمحور حول طي الورق لإنشاء أشكال فنية معقدة، وتُعبِّر عن الإبداع والخيال.
الجدير بالذكر أن جناح لكزس شهد إقبالاً جماهيريًّا كبيرًا؛ إذ توافد محبو السيارات لاكتشاف الإبداعات الجديدة التي تقدمها لكزس؛ ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها العلامة اليابانية في السوق السعودي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم طوال أيام المعرض؛ ليشكل فرصة مميزة لكل من يرغب في التعرف عن قرب على أحدث الابتكارات في عالم السيارات الفاخرة.