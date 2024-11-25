"سيترون": "صفر في نجوم التقييم" وأداء سيئ باختبارات الأمان الأوروبية

أعلنت مؤسسة Euro NCAP المتخصصة في تقييم أمان السيارات نتائج اختبار التصادم لعدد من الطرازات الجديدة، وكان من بينها سيارة “سيترون C3”، التي حصلت على "صفر" في نجوم تقييم الأمان؛ وهو ما يُعَدُّ إنذارًا خطيرًا بشأن ضَعف مستوى حماية الركاب في حال وقوع حادث.