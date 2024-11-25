"سيترون": "صفر في نجوم التقييم" وأداء سيئ باختبارات الأمان الأوروبية

أعلنت مؤسسة Euro NCAP المتخصصة في تقييم أمان السيارات نتائج اختبار التصادم لعدد من الطرازات الجديدة، وكان من بينها سيارة “سيترون C3”، التي حصلت على "صفر" في نجوم تقييم الأمان؛ وهو ما يُعَدُّ إنذارًا خطيرًا بشأن ضَعف مستوى حماية الركاب في حال وقوع حادث.
وأوضحت النتائج أن سيارة سيترون الجديدة فشلت بشكل كبير في توفير حماية كافية لكل من الركاب البالغين والركاب الأطفال؛ وهو ما أدى إلى حصولها على أدنى درجة من التقييم في جميع الفئات.
ففي اختبار التصادم الأمامي لم تتمكن السيارة من الحفاظ على سلامة الركاب بشكل فعَّال؛ إذ أظهرت القياسات وجود مستويات مرتفعة من القوة المؤثرة على بعض أجزاء الجسم؛ ما يُهدِّد حياتهم في حالة وقوع حادث.
كما أظهر اختبار الاصطدام الجانبي ضَعفًا ملحوظًا في الأمان؛ إذ كانت مستويات الحماية أقل من الحد الأدنى المتوقع في هذا النوع من الحوادث.
وإضافة إلى ذلك، فشل النظام الإلكتروني لتحذير السائق من الخروج عن المسار في توفير حماية فعَّالة؛ وهو ما يساهم في زيادة مخاطر الحوادث.
من جهة أخرى، لم تحقق “سيترون C3” أي نقاط تميُّز في تقنيات الأمان النشطة، مثل نظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ، الذي يساهم بشكل كبير في الحد من حدة الحوادث أو تجنُّبها.
وتشير هذه النتائج إلى أن سيترون بحاجة إلى إعادة تقييم وتصميم المزيد من تقنيات الأمان في سياراتها المستقبلية؛ لضمان توفير حماية أفضل للركاب.
يُذكر أن هذا التقييم السلبي يؤثر على مبيعات السيارة في الأسواق الأوروبية؛ إذ يولي المستهلكون أهمية كبيرة لسلامتهم أثناء القيادة.