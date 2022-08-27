"فورد" ستفتح باب طلبات الشراء لسيارتها "موستاج ماش-إي" طراز 2023 في ذلك التوقيت

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات فتحها باب طلبات الشراء لسيارتها الجديدة "موستاج ماش-إي" الكهربائية الرائدة طراز 2023.
وأوضح فورد في بيان رسمي أن بدءاً من 30 أغسطس الجاري، مع استحداث بعض التغييرات في الأسعار والمواصفات.
ولفتت فورد أن السيارة الجديدة ستكون صديقة للبيئة بصورة كاملة، وسيبلغ نطاق سرعتها 290 ميلاً في طرازات الدفع الرباعي، وهو ما يزيد بـ13 ميلاً على طراز 2022.
وستقدم السيارات تقنية مساعدة السائق فائقة الدقة "فورد كو بايلوت 360".
وستتيح فورد ألواناً جديدة للسيارات من بينها "الرمادي المكرين المعدني"، و"الأزرق البخاري المعدني"، لتحل محل "الرمادي المظلم" و"الأزرق الفضي الثلجي".
أما بالنسبة للأسعار فستتراوح زيادات الأسعار للطراز الجديد ما بين 2600 دولار و8 آلاف دولار، حيث ستبدأ أسعارها بـ46 ألفاً و895 دولاراً أمريكياً.