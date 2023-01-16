ولاية أمريكية تسعى لتطبيق حظر شامل على بيع السيارات الكهربائية

وأضاف المشرعون بقولهم: "تفتقر الولاية كذلك إلى البنية التحتية للشحن الكهربائي، ما يجعل الاستخدام الواسع للمركبات الكهربائية غير عملي، فالولاية ستحتاج إلى بناء كميات هائلة من مولدات الطاقة الجديدة، من أجل الحفاظ على مغامرة السيارات الكهربائية".