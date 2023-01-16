ولاية أمريكية تسعى لتطبيق حظر شامل على بيع السيارات الكهربائية

في الوقت الذي يسعى فيه عديدٌ من دول العالم لاعتماد استخدام السيارات الكهربائية والتخلص من السيارات التي تعمل بالوقود، أقرّت ولاية أمريكية تشريعاً يقضي بفرض حظر شامل على مبيعات السيارات الكهربائية.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة التشريعية في ولاية وايومنج الأمريكية، أنها قررت حظر بيع السيارات الكهربائية والتخلص التدريجي منها بحلول عام 2035.
وحظي القرار بتأييد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين عن الولاية.
وقال المشرعون في قرارهم الذي يتزعمه السناتور جيم أندرسون: "صناعة النفط والغاز نفتخر بها ونقدرها، وأوجدت لولاية وايومنج وظائف لا حصر لها، وأسهمت في إيرادات بخزائن الولاية كبيرة".
وأضاف المشرعون بقولهم: "تفتقر الولاية كذلك إلى البنية التحتية للشحن الكهربائي، ما يجعل الاستخدام الواسع للمركبات الكهربائية غير عملي، فالولاية ستحتاج إلى بناء كميات هائلة من مولدات الطاقة الجديدة، من أجل الحفاظ على مغامرة السيارات الكهربائية".