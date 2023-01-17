"جيب" تكشف عن سيارتها "جراند واجونير" 2023 الجديدة كليًّا بالشرق الأوسط

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ستيلانتس في الشرق الأوسط وإفريقيا: "كشفت ستيلانتس عام 2022 عن خطتها الاستراتيجية الطموحة (DARE FORWARD 2030)، وهي رؤية طموحة للعقد القادم، تهدف إلى تعزيز طريقة تفكيرنا وعملنا، وتلبية متطلبات عملائنا. وستُمكِّننا الخطة من الاستحواذ على أكبر حصة في السوق بحلول عام 2030، إضافة إلى قيادة التحول نحو الطاقة المستدامة، وتحديد مسار واضح للنمو والتطور".