"جيب" تكشف عن سيارتها "جراند واجونير" 2023 الجديدة كليًّا بالشرق الأوسط

أطلقت شركة "جيب" سيارتها الجديدة كليًّا "جراند واجونير" 2023، التي تُعتبر أفخم سيارات الدفع الرباعي من علامة جيب الممتدة على مدى 80 عامًا، وتتسع لثمانية ركاب، وتتمتع بتصميم مميز حديث وأنيق.
ويتم إطلاق جراند واجونير الجديدة رسميًّا لأول مرة في الشرق الأوسط باعتباره السوق الأول والوحيد الذي يتم إطلاق السيارة فيه خارج الولايات المتحدة. وسيتم طرحها في صالات العرض في جميع أنحاء المنطقة في الربع الأول من عام 2023.
وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ستيلانتس في الشرق الأوسط وإفريقيا: "كشفت ستيلانتس عام 2022 عن خطتها الاستراتيجية الطموحة (DARE FORWARD 2030)، وهي رؤية طموحة للعقد القادم، تهدف إلى تعزيز طريقة تفكيرنا وعملنا، وتلبية متطلبات عملائنا. وستُمكِّننا الخطة من الاستحواذ على أكبر حصة في السوق بحلول عام 2030، إضافة إلى قيادة التحول نحو الطاقة المستدامة، وتحديد مسار واضح للنمو والتطور".
وأشار إلى أن نمو الشركة يعتمد على توفير المنتجات التي تُلبي متطلبات عملائنا المتنوعة.
وتم تجهيز سيارة جراند واجونير 2023 بمحرك هيوريكين الجديد، سعة 3.0 لترات، مع التوربو المزدوج.
ويأتي المحرك بست أسطوانات في خط مستقيم، ويطلق انبعاثات أقل، ويستهلك وقودًا أقل مقارنة بالمحركات الأكبر، ولكنه بالرغم من ذلك يولد قوة تضاهي قوة محركات V8. وتم تحسين ضبط المحرك للحصول على أعلى مستويات الأداء (493 حصانًا - 670 نيوتن/ متر من عزم الدوران).
ومن ناحية التصميم تمتاز السيارة بالتصميم الأمامي بفضل غطاء المحرك الأنيق، والواجهة الأمامية، والشبك، ومصابيح الإضاءة LED، والدرجة الجانبية القابلة للطي.
وتضفي مصابيح الإضاءة LED المجهزة بمؤشر الانعطاف الديناميكي - بما فيها مصابيح LED الأمامية فائقة الجودة ومصابيح الضباب والمصابيح الخلفية - مظهرًا مميزًا على السيارة في مختلف الظروف.
وتمتد المصابيح الخلفية LED من لوحة الربع الخلفي إلى الباب الخلفي الكهربائي، الذي يمكن فتحه دون استخدام اليدين؛ ما يُعزّز المظهر الأنيق للسيارة.
كما تمتاز السيارة بلون السقف المميز (بالأسود اللامع)، والمجهز بفتحة السقف البانورامية ثلاثية الأجزاء، التي تمنح السيارة مظهرًا يشبه البيت الزجاجي.
وتأتي السيارات مجهزة بعجلات من الألمنيوم (قياس 20 أو 22 بوصة) كتجهيز أساسي، وتتوافر بأربعة تصاميم مختلفة.
وداخليًّا، تكتسي المقاعد بجلد "باليرمو" الفاخر والمجهزة بلوحة العدادات المغلفة بالجلد، ووحدات التحكم، وألواح الأبواب بالدرزات التزيينية.
وتم تجهيز ركن القيادة الرقمي بالكامل بأحدث التقنيات الرائدة التي توفرها الشاشات الكبيرة سهلة الاستخدام بواجهات متعددة، التي يصل عددها إلى سبع شاشات، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 75 بوصة.
ومن ناحية الأمان بها أكثر من 120 وظيفة للسلامة والأمان، تتضمن استخدامات مبتكرة للتقنيات التي تعمل على تحسين التفاعل بين السائق والسيارة والطريق.