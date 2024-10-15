"هوندا" تستدعي 720 ألف سيارة على مستوى العالم بسبب مشاكل في مضخة الوقود

وفقاً لتقارير الشركة، فإن المشكلة تكمن في مضخة الوقود التي قد تتعطل فجأة بسبب خلل في أحد المكونات، ما يؤدي إلى توقف المحرك دون سابق إنذار. ويمكن أن يشكل هذا التوقف المفاجئ خطراً كبيراً على السائقين، خصوصاً أثناء القيادة بسرعات عالية أو في ظروف مرورية مزدحمة.