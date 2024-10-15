"هوندا" تستدعي 720 ألف سيارة على مستوى العالم بسبب مشاكل في مضخة الوقود

أعلنت شركة هوندا اليابانية عن استدعاء واسع النطاق يشمل حوالي 720,000 سيارة في عدة أسواق عالمية بسبب عطل محتمل في مضخة الوقود، والذي قد يؤدي إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ أثناء القيادة.
هذا الاستدعاء يشمل العديد من الطرازات التي تم إنتاجها بين عامي 2018 و2020، ويتضمن طرازات مشهورة مثل هوندا أكورد (Accord)، هوندا سيفيك (Civic)، هوندا CR-V، هوندا بايلوت (Pilot)، وهوندا أوديسي (Odyssey).
وفقاً لتقارير الشركة، فإن المشكلة تكمن في مضخة الوقود التي قد تتعطل فجأة بسبب خلل في أحد المكونات، ما يؤدي إلى توقف المحرك دون سابق إنذار. ويمكن أن يشكل هذا التوقف المفاجئ خطراً كبيراً على السائقين، خصوصاً أثناء القيادة بسرعات عالية أو في ظروف مرورية مزدحمة.
وأضافت هوندا أن العطل قد ينتج عن تدهور في مواد المضخة بمرور الوقت، ما قد يتسبب في توقف تدفق الوقود إلى المحرك.