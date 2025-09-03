"تويوتا" تنتج أول سيارة كهربائية بالكامل في أوروبا

وتُعدّ تويوتا، أكبر شركة مُصنّعة للسيارات في العالم من حيث المبيعات، أكثر حذرًا في نهجها تجاه السيارات الكهربائية من منافسيها التقليديين، مما ساعدها خلال العام الماضي في ظل تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.