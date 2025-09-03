"تويوتا" تنتج أول سيارة كهربائية بالكامل في أوروبا

أعلنت شركة "تويوتا" عن إنتاجها أول سيارة كهربائية بالكامل في أوروبا من خلال مصنعها في التشيك.
وأشارت كذلك "تويوتا" إلى أنها تنوي الاستثمار أيضا في منشأة جديدة لتجميع البطاريات في ذات المصنع.
ولم تكشف شركة صناعة السيارات اليابانية عن تفاصيل الطراز أو توقيت الإنتاج، لكنها قالت إنها ستستثمر حوالي 680 مليون يورو أي ما يوازي 796 مليون دولار لتوسيع مصنعها في كولين.
وذكرت "تويوتا" أن الحكومة التشيكية ستستثمر ما يصل إلى 64 مليون يورو في منشأة البطاريات المُخصصة.
وقال أيضا رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في بيان بأن صناعة السيارات تُشكّل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي التشيكي، وأن قرار تويوتا بتصنيع سيارة كهربائية في كولين يُمثّل خطوةً أساسيةً نحو "الحفاظ على صناعة السيارات في بلدنا".
وتُعدّ تويوتا، أكبر شركة مُصنّعة للسيارات في العالم من حيث المبيعات، أكثر حذرًا في نهجها تجاه السيارات الكهربائية من منافسيها التقليديين، مما ساعدها خلال العام الماضي في ظل تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.
واستفادت الشركة من الطلب المتزايد على مجموعتها المتنامية من السيارات الهجينة، بما في ذلك في أكبر أسواقها، الولايات المتحدة.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت تويوتا أنها ستطلق تسعة طرازات كهربائية بالكامل في أوروبا بين عامي 2025 و2026 لعلامتيها تويوتا ولكزس الفاخرة.
وتنتج تويوتا طرازي أيغو إكس وياريس الهجينة في مصنعها في التشيك، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية حوالي 220 ألف سيارة.