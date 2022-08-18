"تويوتا" و"كاتل" توقفان تشغيل مصانع السيارات والبطاريات الكهربائية في الصين

ووفق الألمانية أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إقليم سيتشوان من أكبر أقاليم الصين من حيث عدد السكان، ويعتمد بدرجة كبيرة على محطات الكهرباء المائية، وهو ما يجعله عُرضة لتأثيرات موجات الحرارة العالية، التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء، وتقليل مناسيب المياه خلف سدود توليد الكهرباء.