تحقيقات أمريكية بشأن عيب تقني في سيارات "تسلا" يفاقم خطورة الحوادث

وأشارت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إلى أنها قررت فتح التحقيق بناء على شكوى من أحد العملاء الذي ذكر فيها أن آلية الفتح الميكانيكية للأبواب في سيارة "تسلا موديل 3"، ظلت مخفية من دون أي علامات ما يجعل تحديد موقعها أثناء حالة الطوارئ والحوادث أمرا عسيرا، خاصة عند تعرضه لحادث تسبب في تعطل النظام الكهربائي بالسيارة.