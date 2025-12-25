تحقيقات أمريكية بشأن عيب تقني في سيارات "تسلا" يفاقم خطورة الحوادث

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن سلطات المرور الأمريكية بدأت في فتح تحقيق أولي بشأن عيب تقني في سيارات "تسلا" الكهربائية، من شأنه مفاقمة خطورة الحوادث.
وأوضحت التقارير أن سلطات المرور الأمريكية تحقق حاليا في وجود عيب تقني بتصميم أبواب سيارات تسلا، يمنع فتحها في حالة الطوارئ بعد التعرض لحادث.
وأشارت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إلى أنها قررت فتح التحقيق بناء على شكوى من أحد العملاء الذي ذكر فيها أن آلية الفتح الميكانيكية للأبواب في سيارة "تسلا موديل 3"، ظلت مخفية من دون أي علامات ما يجعل تحديد موقعها أثناء حالة الطوارئ والحوادث أمرا عسيرا، خاصة عند تعرضه لحادث تسبب في تعطل النظام الكهربائي بالسيارة.
وذكرة الإدارة الأمريكية أن تحقيقها سيبحث إذا ما كان هناك عيب في التصميم وتقييم المشكلة وقبول الشكوى أو رفضها.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تقارير حديثة سلطت الضوء على حالات حوصر فيها أشخاص داخل سيارات تسلا محترقة، بعد حوادث تعطل فيها نظام الأبواب الكهربائية ولم يتمكنوا من العثور على مقابض الفتح اليدوية.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد رصدت هذا العيب، وأشارت إلى أنه تسبب في ما لا يقل عن 15 حالة وفاة، حيث لم يتمكن الركاب أو رجال الإنقاذ من فتح أبواب سيارات تسلا بعد تعرضها للحوادث أو اشتعال النيران فيها.
ولم ترد شركة "تسلا" على طلبات التعليق المختلفة من وسائل الإعلام حول هذه التقارير.