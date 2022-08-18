2023.. "جيلي" تستهدف زيادة نسبة السيارات الكهربائية إلى 50 % من مبيعاتها

وأوضح الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "آن كونغوي"، أن الشركة كانت واثقة من أن علامتها التجارية الفاخرة "Zeeker" يمكن أن تحقق هدف المبيعات السنوية البالغ 70 ألف وحدة هذا العام، على الرغم من قيود فيروس كورونا. وفق رويترز.