2023.. "جيلي" تستهدف زيادة نسبة السيارات الكهربائية إلى 50 % من مبيعاتها

تستهدف شركة جيلي الصينية، زيادة نسبة السيارات الكهربائية في إجمالي مبيعاتها إلى 50 % في 2023 مع تسريع الشركة لانتقالها للكهرباء.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة شيلي جان للصحافيين خلال اجتماع عبر الإنترنت اليوم الخميس، إن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة (NEV)، ما في ذلك السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والكهرباء النقية، ستشكل أكثر من 30 % من مبيعات جيلي الشهرية في النصف الثاني.
وأوضح الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "آن كونغوي"، أن الشركة كانت واثقة من أن علامتها التجارية الفاخرة "Zeeker" يمكن أن تحقق هدف المبيعات السنوية البالغ 70 ألف وحدة هذا العام، على الرغم من قيود فيروس كورونا. وفق رويترز.