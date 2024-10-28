حكم قضائي في المملكة المتحدة يدعم عملاء التمويل ويعيد تشكيل سياسات القروض في قطاع السيارات

ينص الحكم على ضرورة إعادة النظر في العقود القائمة وتوفير خيارات للعملاء المتأثرين للمطالبة بتعويضات عن الرسوم المخفية التي تكبدوها. هذا القرار يمكن أن يُحدث تغييرًا كبيرًا في سياسات التمويل، ليس فقط في المملكة المتحدة بل وربما على مستوى دولي، حيث تشهد العديد من الأسواق مطالبات متزايدة بالشفافية في العقود المالية.