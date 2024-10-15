"ستيلانتس" تسرح أكثر من ألف موظف بسبب تراجع المبيعات

وقالت: إن شركة "جيب" هي نوع من العلامات التجارية الأمريكية الأساسية التي تتميز بالصلابة؛ حيث يمكنها القيام بأي شيء والذهاب إلى أي مكان، لكن الآن أصبحت السيارات باهظة الثمن ولامعة، ويبدو أن ذلك ليس في متناول الجمهور في الوقت الحالي.