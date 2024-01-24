تسريبات تكشف عن مفاجأة "تسلا" المرتقبة وموعد إطلاقها المتوقّع

وَعَدَتْ شركة "تسلا" أيضًا بسيارة بقيمة 25 ألف دولار، وفي الوقت الذي تراجع فيه ماسك عن الفكرة عاد وروّج لها مرة أخرى؛ بسبب ما وصفه بارتفاع أسعار الفائدة على المستهلك؛ حيث يبلغ أرخص سعر لسيارة تسلا "موديل 3" بنحو 38 ألفًا و990 دولارًا.