تسريبات تكشف عن مفاجأة "تسلا" المرتقبة وموعد إطلاقها المتوقّع

كشفت مصادرُ من داخل شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن المفاجأة المرتقبة التي تجهّزها الشركة، وموعد الإطلاق المتوقّع لها.
وأوضحت المصادر من داخل الشركة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"؛ أن "تسلا" تستعدّ لإطلاق سيارات "كروس أوفر" جديدة وفق اسم رمزي يطلق عليه "ريدوود".
وتوقّعت المصادر أن تبدأ "تسلا" في إنتاج تلك السيارات في يونيو 2025.
وتتوقّع المصادرُ أيضًا أن يصل حجم الإنتاج الأسبوعي من تلك السيارات لنحو 10 آلاف مركبة.
وتتوافق هذه الشائعات مع تعليقات "إيلون ماسك" في اجتماع المساهمين في مايو 2023، بأن "تسلا" كانت تعمل على نموذجين جديدين من السيارات الكهربائية يمكن أن يبيعا ما يصل إلى 5 ملايين وحدة سنويًّا معًا.
وقال في ذلك الوقت: "إن تصميم المنتجات وتقنيات التصنيع يتفوّق على أي شيء آخر موجود في الصناعة".
وَعَدَتْ شركة "تسلا" أيضًا بسيارة بقيمة 25 ألف دولار، وفي الوقت الذي تراجع فيه ماسك عن الفكرة عاد وروّج لها مرة أخرى؛ بسبب ما وصفه بارتفاع أسعار الفائدة على المستهلك؛ حيث يبلغ أرخص سعر لسيارة تسلا "موديل 3" بنحو 38 ألفًا و990 دولارًا.
لم تذكر المصادرُ حتى الآن السعرَ المتوقّع أن يتمّ طرح السيارة الجديدة به.
يصل التقرير في وقت مناسب لشركة تسلا؛ حيث كان النقّاد يلاحقون الشركة مؤخرًا بسبب جلوسها على مؤخرتها مع تصميمات الطرازين 3 وY القديمة نسبيًّا.