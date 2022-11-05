الوسائد تقتل السائقين.. تحذير من "ستيلانتس": توقّفوا عن قيادة هذه السيارات

وقالت الشركة، التي كانت تعرف سابقًا باسم "فيات كرايسلر أوتوموبيل": إن إشعار التوقف عن القيادة مرتبط بالمركبات من موديلات من عام 2005 إلى عام 2010 لسيارات دودج تشالنجر وتشارجر وماجنوم، بالإضافة إلى سيارات كرايسلر 300 السيدان لنفس السنوات.