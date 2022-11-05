الوسائد تقتل السائقين.. تحذير من "ستيلانتس": توقّفوا عن قيادة هذه السيارات

حذرت شركة "ستيلانتس" لصناعة السيارات، مالكي حوالي 276 ألف سيارة قديمة بالتوقف عن قيادتها.
ستيلانتس Stellantis هي شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات تشكلت في 16 يناير 2021 باندماج الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر، ومجموعة بي أس إيه الفرنسية، واتخذت من أمستردام عاصمة هولندا مقرًّا لها؛ حيث يتمثّل النشاط الرئيسي للشركة في تصميم وتطوير وتصنيع وبيع السيارات لست عشرة علامة تجارية.
وأشارت المجموعة إلى انفجار وسائد هوائية من صناعة شركة "تاكاتا" على ما يبدو في الكثير من المركبات، متسببة في مقتل السائقين.
وقالت الشركة، التي كانت تعرف سابقًا باسم "فيات كرايسلر أوتوموبيل": إن إشعار التوقف عن القيادة مرتبط بالمركبات من موديلات من عام 2005 إلى عام 2010 لسيارات دودج تشالنجر وتشارجر وماجنوم، بالإضافة إلى سيارات كرايسلر 300 السيدان لنفس السنوات.
ووفق رويترز قال متحدث الشركة: إن موديلات سيارات فيات كرايسلر أوتوموبيل فقط هي التي تخضع لأمر التوقف عن القيادة الجديد.
وتم إصدار الإشعار في الوقت الذي قالت فيه الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في بيان: إن شخصين توفيا هذا العام في حوادث منفصلة، والتي تضمنت انفجار الوسادة الهوائية الجانبية للسائق من صناعة تاكاتا في سيارة دودج تشارجر موديل 2010.
وتشكّل وسائد تاكاتا الهوائية مشكلة على مستوى الصناعة منذ عام 2013؛ حيث تم استدعاء ملايين السيارات من عشرات العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم بسبب خطر احتمال انفجارها في حادث.
وقال المتحدث: إن فيات كرايسلر أوتوموبيل توقفت عن استخدام الوسائد الهوائية التي بها مشاكل في عام 2010 لهذه الموديلات.
وبدأت شركة صناعة السيارات في إصدار أوامر استدعاء وعرض استبدال الوسائد الهوائية مجانًا في عام 2015، وقالت في بيان يوم الخميس الماضي: إنها كانت "حازمة" فيما يتعلق بمحاولة استبدال الوسائد في سياراتها بالولايات المتحدة، مستشهدة بـ"ملايين" الرسائل والمكالمات الهاتفية، والزيارات المنزلية لأصحاب المركبات المحتمل تضررهم.
ومع ذلك، وفقًا للبيان، لا يزال هناك أكثر من ربع مليون سيارة لم تستبدل بها الوسائد الهوائية المعيبة.