بيع منحوتة "بوغاتي" بأكثر من مليون ونصف ريال سعودي

وقال ويبك ستول المدير العام لشركة بوغاتي إنترناشونال: "يسعدنا تلقي هذا الطلب الدولي مرة أخرى على القطعة الرئيسية التي ولدت من شراكتنا مع أسبري لندن، يمثل تمثال "La Voiture Noire" الفريد من نوعه تمثيلًا فنيًّا للشغف المشترك بين بوغاتي وأسبري، والمالك الجديد لهذه القطعة الحصرية للغاية هو واحد من العديد من المعجبين المتحمسين للماركة، ويتطلع بلا شك إلى أن يصبح التمثال حجر الزاوية في مجموعتهم".