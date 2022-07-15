بيع منحوتة "بوغاتي" بأكثر من مليون ونصف ريال سعودي

اشترى رجل من هواة سيارة بوغاتى منحوتة La Voiture Noire الذهبية مقابل 378000 جنيه إسترليني "1,677,850 ريالًا سعوديًّا" في مزاد علني استضافه دار المزادات فيليبس الواقع في ساحة بيركلي بالعاصمة البريطانية لندن.
ويُعد هذا العمل المميز أول تحفة فنية مصنوعة يدويًّا من قبل شركة Asprey، من الذهب الوردي عيار 24 والمثبتة على قاعدة مصنوعة يدويًّا حسب الطلب.
وقال ويبك ستول المدير العام لشركة بوغاتي إنترناشونال: "يسعدنا تلقي هذا الطلب الدولي مرة أخرى على القطعة الرئيسية التي ولدت من شراكتنا مع أسبري لندن، يمثل تمثال "La Voiture Noire" الفريد من نوعه تمثيلًا فنيًّا للشغف المشترك بين بوغاتي وأسبري، والمالك الجديد لهذه القطعة الحصرية للغاية هو واحد من العديد من المعجبين المتحمسين للماركة، ويتطلع بلا شك إلى أن يصبح التمثال حجر الزاوية في مجموعتهم".