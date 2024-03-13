جينيسيس تغيّر أسلوب الحياة الفاخرة في مجال السيارات في افتتاح صالة العرض الجديدة الراقية في الخبر

كما نُقِل الضيوف إلى عالمٍ من وحي الخيال أثناء عرض الأضواء المبهر الذي تم تصميمه بأعلى درجات الدقة والعناية لتسليط الضوء على كل قسمٍ من أقسام صالة العرض الجديدة. تم تصميم هذه الأضواء الدراماتيكية لتبرز السِمات الفريدة التي تُميّز كل موديل من موديلات سيارات جينيسيس المعروضة، بدءاً من السيارات الكهربائية بتصميمها البسيط ذو الخطوط الأنيقة وصولاً إلى سيارات جينيسيس الفخمة ذات الحضور الطاغي. قُسّمت صالة العرض وفق تصميم استراتيجي يشمل: قسم السيارات الكهربائية، قسم السيارات الرئيسية، والمسرح. وذلك بهدف ضمان تجربة بصرية وسمعية متكاملة للضيوف يستشعرون من خلالها التواصل بشكل وثيق مع جوهر أسلوب الحياة الذي تمثله جينيسيس.