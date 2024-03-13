جينيسيس تغيّر أسلوب الحياة الفاخرة في مجال السيارات في افتتاح صالة العرض الجديدة الراقية في الخبر

تصدّر كرم الضيافة الكورية الشهير في قطاع السيارات الفاخرة حفل افتتاح صالة عرض جينيسيس الفاخرة في الخبر في 27 فبراير 2024، حيث تم تقديم مزيج الخدمة المصممة حسب المتطلّبات الشخصية والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق تحت سقفٍ واحدٍ.
أسَرت علامة جينيسيس قلوب عشاق السيارات في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بصالة عرضها الجديدة المتطوّرة التي افتُتحت خلال حفلٍ كبيرٍ في الخبر في 27 فبراير 2024 لتُشكّل الصالة الثالثة من نوعها للعلامة في المملكة. وقد سجّلت هذه الفعالية التاريخية التي أُقيمَت في المجدوعي إنجازاً مهماً رسّخ التزام العلامة بتقديم خدمات راقية وتصاميم أنيقة وابتكارات متطوّرة للعملاء المتميّزين في المنطقة.
"لم نفتتح مجرّد صالة عرض عادية!" صرّح السيد عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، ويكمل " بل أطلقنا فصلاً جديداً في تجارب السيارات الفاخرة في الخبر. فهذه الصالة الاستثنائية تجسّد التزامنا الراسخ بمفهوم "أناقة التصميم الرياضي" الذي يجمع ما بين التكنولوجيا المتقدّمة والتصميم الأنيق ليقدّم تجربة فريدة من نوعها. كما تعكس تعهّدنا الثابت بتلبية تطلّعات عشاق السيارات الفاخرة في المنطقة الشرقية وتجاوز توقّعاتهم. ونحن ندعو الجميع إلى التماس الفرق الذي تُحدثه علامة جينيسيس، إذ تجمع ما بين التراث الكوري العريق واللمسات الفاخرة المبتكرة لتُرسي معياراً جديداً في قطاع السيارات."
ومن جهته، علّق المهندس شريف الجوهري، المدير التنفيذي للمجدوعي جينيسيس، قائلاً: "على مدى السنوات القليلة الماضية، أظهرت بلادنا اندفاعاً كبيراً تجاه المبادرات الرائدة ، وتوجّهاً متزايداً نحو تبنّي حسّ الابتكار والاستدامة بلا مساومة على الفخامة المطلقة والأداء المذهل. وفيما نواصل توسيع نطاق أعمالنا في المملكة العربية السعودية، نحن متحمسون للدور الذي ستلعبه جينيسيس في تشكيل مستقبل السيارات الفاخرة بما يتوافق مع قِيم بلادنا وتطلعاتها".
عاش ضيوف حفل الافتتاح الحصري رحلة حسية مبهرة، بدأت حين وصولهم بعبورهم "نفق جينيسيس" الذي قادهم الى صالة العرض الجديدة والمتفردة في الخبر. فهذه التحفة المعمارية ليست مجرّد مساحة عادية، إنما هي وجهة مميزة تستعرض جوهر علامة جينيسيس القائم على التصميم الديناميكي الأنيق والبراعة التكنولوجية، لتقدّم للضيوف تجربة استثنائية تعكس كرم الضيافة الكورية وتتخطى المعايير السائدة في معارض السيارات التقليدية.
تخلّلت الأمسية خطابات مُلهمة قدّمها فريق جينيسيس الخبر الذي تطرّق إلى قِيم العلامة الجوهرية وسعيها الدائم إلى التميّز في كل جانب من جوانب قطاع السيارات الفاخرة، مُسلّطاً الضوء على هوية جينيسيس الفريدة التي تمزج ما بين كرم الضيافة الكورية التقليدية وجمال الفخامة العصرية.
كما نُقِل الضيوف إلى عالمٍ من وحي الخيال أثناء عرض الأضواء المبهر الذي تم تصميمه بأعلى درجات الدقة والعناية لتسليط الضوء على كل قسمٍ من أقسام صالة العرض الجديدة. تم تصميم هذه الأضواء الدراماتيكية لتبرز السِمات الفريدة التي تُميّز كل موديل من موديلات سيارات جينيسيس المعروضة، بدءاً من السيارات الكهربائية بتصميمها البسيط ذو الخطوط الأنيقة وصولاً إلى سيارات جينيسيس الفخمة ذات الحضور الطاغي. قُسّمت صالة العرض وفق تصميم استراتيجي يشمل: قسم السيارات الكهربائية، قسم السيارات الرئيسية، والمسرح. وذلك بهدف ضمان تجربة بصرية وسمعية متكاملة للضيوف يستشعرون من خلالها التواصل بشكل وثيق مع جوهر أسلوب الحياة الذي تمثله جينيسيس.
كانت جينيسيس تترقب بفارغ الصبر إطلاق أول فروعها لتفتح بها فصلاً جديداً في قطاع السيارات الفاخرة والخدمات المتميّزة في الخبر، ودعت الضيوف لاستكشاف صالة العرض الجديدة كليًا حيث تم تصميم كل التفاصيل لتوفير تجربة لا مثيل لها من الرقي والضيافة.