ابتداءً من 2026.. الصين تشدد قيود تصدير السيارات "شبه الجديدة"

وتشير الوكالة إلى أن السلطات الصينية رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في تصدير مركبات "صفرية الاستخدام" وبيعها على أنها مستعملة، ما أثار تساؤلات حول الضمانات الفنية ومستوى الامتثال في الأسواق الخارجية. ومن المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تقليص هذه الظاهرة، وضمان توافق المركبات المصدّرة مع معايير البيع والخدمة بشكل أكثر وضوحًا.