"بي إم دبليو" تطرح تقنيةً "تقتل الملل" عند انتظارك شحن سيارتك الكهربائية

أعلنت شركة "بي إم دبليو"، عن طرحها تقنية جديدة يمكنها أن تقتل الملل، عند انتظارك شحن سيارتك الكهربائية.
وأوضحت "بي إم دبليو" أنها طرحت أداة "آير كونسول"، التي ستقدم لقائد السيارة مجموعة من الألعاب غير الرسمية، التي يمكنها أن تقتل ملله خلال انتظاره شحن السيارة؛ وفقًا لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وستبدأ "بي إم دبليو" في تفعيل التقنية الجديدة في سياراتها بدءًا من عام 2023.
وتعمل هذه التقنية على تنزيل الألعاب لنظام المعلومات والترفيه الخاص بالسيارة، وتستخدم هاتفك كوحدة تحكم.
وأشارت "بي إم دبليو" إلى أن خاصية تشغيل الألعاب، ستعمل عند توقف السيارة للانتظار؛ سواء لعملية الشحن، أو للانتظار لأي سبب آخر.