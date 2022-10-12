"بي إم دبليو" تطرح تقنيةً "تقتل الملل" عند انتظارك شحن سيارتك الكهربائية

وأوضحت "بي إم دبليو" أنها طرحت أداة "آير كونسول"، التي ستقدم لقائد السيارة مجموعة من الألعاب غير الرسمية، التي يمكنها أن تقتل ملله خلال انتظاره شحن السيارة؛ وفقًا لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.