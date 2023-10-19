"تسلا" تعلن موعد البدء في عمليات تسليم شاحنتها "سايبر ترك"

وكان مالك "تسلا" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد قال في مكالمة مع المستثمرين: "الكثير من الناس متحمسون للشاحنة السيبرانية، وأنا أيضًا قُدت السيارة، إنه منتَج رائع، أريد التأكيد على أنه ستكون هناك تحديات هائلة في الوصول إلى حجم الإنتاج باستخدام سايبر ترك، ثم في جعل التدفق النقدي إيجابيًّا".