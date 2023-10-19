"تسلا" تعلن موعد البدء في عمليات تسليم شاحنتها "سايبر ترك"

بعد فترة طويلة من التأخير وإعادة التصميم، أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، أخيرًا موعد البدء في عمليات تسليم شاحنات "سايبر ترك".
وأوضحت "تسلا" في بيان رسمي أنها ستبدأ عمليات تسليم "سايبر ترك" في 30 نوفمبر المقبل.
وانتظر مستخدمو سيارات "تسلا"، فترة طويلة حتى تطلق الشركة رسميًّا سيارتها الكهربائية للدفع الرباعي الفاخرة، التي تصفها بأنها ستكون أكثر سيارة واعدة في عالم السيارات الكهربائية.
ومن المقرر أن تبدأ "تسلا" عمليات الإنتاج الكامل لهذه الشاحنات العام المقبل في مصنعها الجديد بولاية تكساس الأمريكية.
وكان مالك "تسلا" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد قال في مكالمة مع المستثمرين: "الكثير من الناس متحمسون للشاحنة السيبرانية، وأنا أيضًا قُدت السيارة، إنه منتَج رائع، أريد التأكيد على أنه ستكون هناك تحديات هائلة في الوصول إلى حجم الإنتاج باستخدام سايبر ترك، ثم في جعل التدفق النقدي إيجابيًّا".