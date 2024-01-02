شركة "بي واي دي" الصينية تقترب من الإطاحة بـ"تسلا" من صدارة الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم

اقتربت شركة "بي واي دي" الصينية من الإطاحة بشركة "تسلا" الأمريكية من صدارة الترتيب العام للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.
وأعلنت الشركة الصينية أنها باعت رقماً سياسياً من السيارات الكهربائية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، حيث وصلت مبيعاتها لـ 526 ألف سيارة.
وساعدت هذه الأرقام في زيادة مبيعاتها بأكثر من 70% خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ومن المقرر أن تصدر شركة تسلا، ومقرها الولايات المتحدة، أحدث أرقامها الفصلية لإنتاج السيارات وتسليمها قبل افتتاح وول ستريت قريباً.
وعلى مدار العام بأكمله، قالت شركة "بي واي دي" ومقرها شنتشن، إنها باعت أكثر من 3 ملايين مما يسمى مركبات الطاقة الجديدة (NEVs) التي تشمل المركبات التي تعمل بالبطاريات فقط والمركبات الهجينة.
وأفادت الشركة بأن ما يقرب من 1.6 مليون من إجمالي مبيعاتها كانت عبارة عن مركبات تعمل بالبطاريات فقط.
ويتوقع محللو الصناعة أن تسلا باعت حوالي 483 ألف سيارة كهربائية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 و1.82 مليون للعام بأكمله.
وفي يناير الماضي، قال ماسك إن شركة تسلا لديها القدرة على تحقيق مليوني عملية تسليم في عام 2023، لكنه حذّر منذ ذلك الحين من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضغط على الطلب على سيارات شركته.
يذكر أن الشركة الصينية صنعت خلال الفترة الأخيرة، اسمًا لنفسها كشركة مصنعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن - المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية - التي تنافست مع الواردات اليابانية الأكثر تكلفة.