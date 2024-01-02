شركة "بي واي دي" الصينية تقترب من الإطاحة بـ"تسلا" من صدارة الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم

وفي يناير الماضي، قال ماسك إن شركة تسلا لديها القدرة على تحقيق مليوني عملية تسليم في عام 2023، لكنه حذّر منذ ذلك الحين من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضغط على الطلب على سيارات شركته.