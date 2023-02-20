أسعار السيارات المستعملة تعاود الارتفاع بمعظم دول العالم.. 4% آخر أسبوعين وتوقعات بمزيد

عادت اسعار السيارات المستعملة في أمريكا وأوروبا وبعض دول آسيا وإفريقيا للارتفاع مجدداً بعد انخفاض أسعارها في منتصف العام الماضي، حيث بلغت الزيادة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري 4% في معظم الدول.
وأشار تقرير قناة سي إن إن الأمريكية، إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة من جهات رسمية أن أسعار السيارات المستعملة ستشهد ارتفاعات أكبر خلال الشهرين المقبلين، وذلك لانخفاض مخزون السيارات المستعملة في أغلب دول العالم مقابل الطلب المرتفع.
ووفقًا لبيانات مانهايم، أكبر سوق لبيع السيارات بالجملة في أمريكا، فإن الزيادة لم تكن متوقعة بعد أن شهدت الأسعار تراجعاً يزيد على 12% في معظم العام الماضي، لكن يتضح مع بداية العام أن الشركات المصنعة للسيارات الجديدة مازالت تعاني القدرات الإنتاجية وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على حول العالم وهو ما دفع معظم المشترين للتوجه إلى شراء السيارات المستعملة.
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب أزمة الرقائق المستمرة يتضح وجود كذلك نقص في صناعة قطع الغيار للسيارات الجديدة وما يجعل الشركات تقلص إنتاجها وترفع أسعارها.
وأكّد مايكل مانلي الرئيس التنفيذي لشركة أوتو نيشن الأمريكية وهي من كبرى الوكالة للسيارات، أن هناك نقصاً حاداً في معروض السيارات الجديدة والمستعملة، مشيراً إلى أنها أزمة في معظم دول العالم، وقد تستمر الأسعار في الارتفاع حتى منتصف العام الجاري.