أسعار السيارات المستعملة تعاود الارتفاع بمعظم دول العالم.. 4% آخر أسبوعين وتوقعات بمزيد

ووفقًا لبيانات مانهايم، أكبر سوق لبيع السيارات بالجملة في أمريكا، فإن الزيادة لم تكن متوقعة بعد أن شهدت الأسعار تراجعاً يزيد على 12% في معظم العام الماضي، لكن يتضح مع بداية العام أن الشركات المصنعة للسيارات الجديدة مازالت تعاني القدرات الإنتاجية وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على حول العالم وهو ما دفع معظم المشترين للتوجه إلى شراء السيارات المستعملة.