إضراب مرتقب لـ 146 ألف عامل في مجال السيارات بأمريكا.. لزيادة رواتبهم 46%

قرر 146 ألف عامل في مجال السيارات في أمريكا بدء إضراب، هذا الأسبوع، حيث فشلت "جنرال موتورز وفورد وستيلانتس" في تلبية مطالبهم بزيادات كبيرة في الأجور واستعادة الامتيازات التي قدمها العمال منذ أعوام عندما كانت الشركات في وضع مالي جيد.