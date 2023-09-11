إضراب مرتقب لـ 146 ألف عامل في مجال السيارات بأمريكا.. لزيادة رواتبهم 46%

قرر 146 ألف عامل في مجال السيارات في أمريكا بدء إضراب، هذا الأسبوع، حيث فشلت "جنرال موتورز وفورد وستيلانتس" في تلبية مطالبهم بزيادات كبيرة في الأجور واستعادة الامتيازات التي قدمها العمال منذ أعوام عندما كانت الشركات في وضع مالي جيد.
وهدد شون فاين، المسؤول في اتحاد عمال السيارات المتحدين، الشركات الثلاث التي لم تتوصل إلى اتفاق بحلول الوقت الذي ينتهي فيه عقدها مع النقابة في الساعة (11:59) مساء الخميس بالتوقيت الشرقي.
وبحسب "سي بي إس نيوز"، بدأ الجانبان تبادل مقترحات الأجور والمزايا الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم التدريجي، إلا أن الاتفاق النهائي قد يأتي متأخرًا جدًا لتجنب إضرابات عمال في المصانع في ولايات متعددة.
ومن المرجح أن يتسبب أي إضراب في اضطرابات كبيرة في إنتاج السيارات في الولايات المتحدة.