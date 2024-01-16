أومودا تسجّل رقماً قياسياً لمبيعاتها في عام 2023 محققة 13,677 مركبة في شهر ديسمبر

بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2023 إنجازات بارزة لشركة أومودا المتميزة. ففي تقرير "دراسة الجودة الأولية في الصين لعام 2023 (IQS)" الذي نشرته شركة الأبحاث والاستشارات المشهورة عالمياً J.D. Power، احتلت أومودا المرتبة الأولى كأفضل أداء من حيث الجودة الأولية. كما حازت على لقب "أفضل سيارة دفع رباعي لاختبار القيادة" في معرض GAIKINDO الإندونيسي الدولي للسيارات 2023. علاوة على ذلك، حصلت أومودا على سلسلة من الجوائز المرموقة في ماليزيا، بما في ذلك جائزة "أفضل سيارة دفع رباعي رياضي متوسطة الحجم" من شركة مجموعة ستار ميديا، و جائزة اختيار المحرر لجوائز Carlist x Wapcar COTY 2023 لـ "أفضل سيارة دفع رباعي ذات 5 مقاعد"، وجائزة سيارة العام الماليزية التاسع عشر لعام 2023 عن "الضمان المتميز".