أومودا تسجّل رقماً قياسياً لمبيعاتها في عام 2023 محققة 13,677 مركبة في شهر ديسمبر
شهد عام 2023 نجاحاً غير عاديا لشركة أومودا، حيث تميز بالظهور المثير لأول مرة لـ OMODA E5 في حدث إطلاق العلامة التجارية العالمية في أبريل، تلتها التوسعة الجريئة التي تم عرضها في مؤتمر المستخدم في أكتوبر، واختتمت بالعديد من الجوائز العالمية في نهاية العام. خلال العام، اتّسعت منتجات شركة أومودا في مجال الطاقة الجديدة مع إطلاق أول طراز كهربائي نقي E5، واكتمال مصفوفة المنتجات المتنوعة، وبناء نظام بيئي للمستخدم يسلط الضوء على "أكثر من مجرد سيارات"، والمغامرة في مجالات جديدة بوجودها العالمي.
مع نهج استراتيجي متين و ثابت، حققت أومودا نجاحاً ملحوظا في سوق السيارات التنافسية بشكل كبير، حيث بلغت مبيعات التصدير التراكمية للشركة أكثر من 147,000 مركبة على مدار عام 2023. في آخر شهر من تلك السنة، بلغت مبيعات التصدير 13,677 وحدة، مما يمثل نمواً شهرياً بنسبة 12.6% - مما يعكس قوة العلامة التجارية كلاعب صاعد في فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية.
تمكنت المنتجات الجديدة من كسب زخما قويا، جنبًا إلى جنب مع النتائج المثمرة التي حققتها جهود العولمة التي تبذلها أومودا.
تعتبر المنتجات اللاعب الأساس للمبيعات. في عام 2023، قامت أومودا بإطلاق E5، مواكبةً لمتطلبات جيل المستخدمين القادم. بدأت رحلة التزويد بالكهرباء، و بالاشتراك مع OMODA C5، قامت بالدخول إلى سوق سيارات الدفع الرباعي العالمية. من خلال هذه المحاولة، تمكنت بنجاح من الدخول إلى 15 سوقاً ذو إمكانيات عالية في شرق أوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.
في حدث إطلاق العلامة التجارية العالمي في أبريل، قامت E5 بأول ظهور لها، حيث تم دمج تكنولوجيا الطاقة الجديدة المتقدمة لتشجيع الحركة ذات الكربون المنخفض والصديقة للبيئة، وكجزء من جهودها لتقديم الطراز الجديد للسيارة والتوسع في أسواق جديدة، نظمت أومودا فعاليات عرض إعلامي واختبار القيادة للمركبة الجديدة في مختلف البلدان والمناطق، بما في ذلك الفلبين وماليزيا وتايلاند ونيوزيلندا ونيبال، حيث حازت على اعتراف من وسائل الإعلام العالمية والمستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2023 إنجازات بارزة لشركة أومودا المتميزة. ففي تقرير "دراسة الجودة الأولية في الصين لعام 2023 (IQS)" الذي نشرته شركة الأبحاث والاستشارات المشهورة عالمياً J.D. Power، احتلت أومودا المرتبة الأولى كأفضل أداء من حيث الجودة الأولية. كما حازت على لقب "أفضل سيارة دفع رباعي لاختبار القيادة" في معرض GAIKINDO الإندونيسي الدولي للسيارات 2023. علاوة على ذلك، حصلت أومودا على سلسلة من الجوائز المرموقة في ماليزيا، بما في ذلك جائزة "أفضل سيارة دفع رباعي رياضي متوسطة الحجم" من شركة مجموعة ستار ميديا، و جائزة اختيار المحرر لجوائز Carlist x Wapcar COTY 2023 لـ "أفضل سيارة دفع رباعي ذات 5 مقاعد"، وجائزة سيارة العام الماليزية التاسع عشر لعام 2023 عن "الضمان المتميز".
اعتراف المستخدمين، الإشادة الإعلامية، وتأييد صناعة السيارات يتلاقون لخلق لحظات من المجد تسلط على العلامة التجارية. تحظى أومودا بشهرة عالمية، وهذا ليس فقط تأكيداً لتفوق منتجات أومودا، ولكنه أيضاً القوة الدافعة وراء التفاني المستمر للشركة. في المستقبل، ستستمر أومودا في التطور في مجالات الذكاء والسلامة والخدمة، للاستجابة للاحتياجات العملية للمستهلكين، ستسهم هذه الجهود في تعزيز نمو أومودا بشكل ثابت في سوق السيارات العالمية.
تحافظ أومودا على مبدأ "وضع المستخدمين في المقام الأول" و تشكيل نظام بيئي يسلط الضوء على "أكثر من مجرد سيارات".
تدرك أمودا تماماً أنها في بيئة سوق تنافسية شرسة، ومن الضروري أن لا يكون التركيز فقط على تحقيق التفوق والابتكار في المنتجات، بل أيضاً على بناء رابطة عاطفية عميقة مع المستخدمين. لذلك، وبتوجيه من مبدأ وضع المستخدمين أولاً، فإنها ملتزمة بتعزيز تكوين نظام بيئي يشارك فيه المستخدمون، وتساعدهم باستمرار على توسيع آفاقهم واستكشاف مختلف الاحتمالات.
في مؤتمر "تكوين النظام البيئي العالمي للمستخدمين المشترك" في أكتوبر، اجتمع ممثلو المستخدمين من أومودا من أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم للاستمتاع و للحصول على التجربة الكاملة لجاذبية العلامة التجارية لأمودا ابتداءً من المؤتمر. تتجاوز أومودا الحدود وتتعاون مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم لاتباع مسار التكوين والتجارب المشتركة، وبناء نظام بيئي يتميز بـ "أكثر من مجرد سيارات" وقيادة الجيل الشاب نحو نمط حياة صحي جديد.
أومودا، بفضل سماتها العصرية المتعددة الاستخدامات، أطلقت "مسابقة التعديل" في نهاية العام. تمتد هذه المسابقة عبر أكثر من عشرة أسواق سيارات حول العالم، حيث جمعت بين الرؤية الإبداعية وأيقونات التعديل لعرض جماليات لا مثيل لها وإمكانات إبداعية لا حدود لها. تتيح هذه المسابقة للمستخدمين فرصة استكشاف طرق جديدة تماماً مع OMODA C5، والانغماس في سحر ثقافة السيارات.
بصرف النظر عن نظام البيئة لنمط الحياة الصحية والاستدامة وثقافة الانتقال العابرة، عملت أومودا أيضاً بالتعاون مع المستخدمين لتحقيق المسؤوليات الاجتماعية من خلال المشاركة في مبادرات خيرية متعددة الجوانب على نطاق عالمي. من خلال حدث "رحلة جديدة، حياة جديدة - اعتناء بالحياة الخضراء" للدراجات الهوائية الصديقة للبيئة، تعاونت أومودا مع آلاف المستخدمين على الصعيد العالمي للدعوة إلى التنقل ذو الانبعاثات المنخفضة وقيادة نمط حياة خضراء. بالشراكة مع آرتورو أليندي آيلاندس، قائد بيئي من المكسيك، أطلقت مبادرات خيرية في مجالات متعددة مثل الحفاظ على البيئة ورعاية الفئات الضعيفة وحماية الحيوانات.
تسعى أومودا، التي وُلدت كعلامة تجارية عالمية، لتصبح قوة صاعدة في قيادة سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على مستوى العالم، وتبذل كل ما يلزم لدفع تطور العلامة التجارية نحو الأعلى وتعزيز التواصل مع مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم من حيث التنمية المستدامة.
بشكل ملحوظ، في عام 2023، حظيت E5 بالإشادة والتقدير من قبل كبار المسؤولين الحكوميين في عدة دول، بما في ذلك السيد تنكو زافرول عبد العزيز، وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، والسيد محمد فاتح كاشير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي. في إندونيسيا، شهد السيد أيرلانجا هارتارتو، وزير التنسيق الإندونيسي للشؤون الاقتصادية، والسيد شان شيانغقيان، نائب محافظ مقاطعة آنهوي في الصين، خروج سيارة OMODA E5 من خط الإنتاج.
في عالم يشهد فيه التنقل الأخضر والتنمية المستدامة استراتيجيات رئيسية عالمياً، تعاونت أومودا بشكل فعال مع كبار المسؤولين الحكوميين في مختلف البلدان، مكتسبةً رؤية قيمة حول المطالب المتطورة للأسواق المحلية. هذه الجهود لا تبرز فقط تنافسها العالمي بشكل فعال، بل تعزز أيضاً وجود العلامة التجارية الدولي في السوق من خلال استراتيجيات محلية.
حققت أومودا نجاحاً ملحوظاً في السوق العالمية في عام 2023، بفضل جهودها المستمرة وتعزيز استراتيجيتها العالمية. وفي عام 2024، تسعى أومودا إلى تحسين مصفوفة منتجاتها وتعزيز نظام العلامة التجارية بالتعاون مع المستخدمين العالميين. بتوجه جديد، تسعى أومودا إلى خلق سرديات جديدة والمساهمة بشكل أكبر في التنمية عالية الجودة للسوق العالمي للسيارات.