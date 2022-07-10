"فورد" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة هجينة حديثة بسبب خطر قاتل

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية عن استدعائها 100 ألف و689 سيارة هجينة (تجمع بين الوقود والكهرباء) خاصة بها من الولايات المتحدة بسبب خطر وصفته بـ"القاتل".
وأوضحت فورد في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن السيارات المسترجعة من طرازات "كورسير"، و"إسكيب"، و"مافريك" لأعوام من 2020 إلى 2022.
ولفتت إلى أنها أصدرت هذا القرار بسبب مخاوف من خطر اشتعال الحريق في هذه السيارات.
جميع السيارات المستدعاة من فورد، هجينة بسعة وقود 2.5 لتر، ومدعومة ببطارية كهربائية.
وتكمن المشكلة في أن السيارات المتضررة عندما يتضرر المحرك الخاص بها يتم إطلاق كمية كبير من زيت المحرك وبخار الوقود، ويمكن أن يؤدي وجود هذين المكونين بجانب أي مصدر اشتعال في نشوب حريق بالسيارة، تحت غطاء المحرك أو إذابة المكونات الموجودة بالداخل.
وقالت فورد إن أعطال المحرك التي تشمل السيارات التي تم سحبها، ناتجة عن مشكلات تصنيع منفصلة، مضيفة أنها لم تتلقَّ أي تقارير عن إصابات أو حوادث مرتبطة بالمشكلات التي أجبرتها على إصدار أمر استدعاء.
وأبلغت شركة صناعة السيارات بالفعل، التجار بقرارها، ومن المقرر أن يتم إخطار المالكين بحلول 8 أغسطس، وسيقوم التجار بإصلاح المركبات التي تم استرجاعها عندما يقوم أصحابها بتسليمها عن طريق تعديل الدروع السفلية للمحرك ومصاريع الشبكة النشطة.