"فورد" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة هجينة حديثة بسبب خطر قاتل

وقالت فورد إن أعطال المحرك التي تشمل السيارات التي تم سحبها، ناتجة عن مشكلات تصنيع منفصلة، مضيفة أنها لم تتلقَّ أي تقارير عن إصابات أو حوادث مرتبطة بالمشكلات التي أجبرتها على إصدار أمر استدعاء.