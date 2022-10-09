استدعاء 13 ألف سيارة "ريفيان" كهربائية بسبب مشكلة خطيرة في التوجيه

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: "إن الشركة تستدعي السيارات، رغم أن هناك عددًا قليلًا من العيوب؛ لكن ذلك بدافع الحذر الشديد"؛ مضيفًا: "فرصة أن تكون أداة التثبيت غير قوية، نادرة جدًّا، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل محتملة حول الأمر؛ لكن رغم ذلك سنراجع كل السيارات للتأكد منها".