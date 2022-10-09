استدعاء 13 ألف سيارة "ريفيان" كهربائية بسبب مشكلة خطيرة في التوجيه

استدعت شركة "ريفيان" 13 ألف مركبة كهربائية، بسبب مشكلة محتملة في التحكم في التوجيه.
وتضمنت السيارات المستدعاة، تقريبًا، جميع شاحناتها الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي؛ بحسب ما نشرته شبكة "بلومبرج" الأمريكية.
وتتمثل المشكلة في أن السيارات المستدعاة تجعل السائقين غير قادرين على توجيه سياراتهم والتحكم فيها.
وأصدرت الشركة قرار الاستدعاء بعد أن علمت بسبعة تقارير تفيد بأن أداة تثبيتٍ تربط مفصل التوجيه بذراع التحكم العلوي للسيارة، "ربما لم يتم تقويتها بشكل كافٍ".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة: "إن الشركة تستدعي السيارات، رغم أن هناك عددًا قليلًا من العيوب؛ لكن ذلك بدافع الحذر الشديد"؛ مضيفًا: "فرصة أن تكون أداة التثبيت غير قوية، نادرة جدًّا، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل محتملة حول الأمر؛ لكن رغم ذلك سنراجع كل السيارات للتأكد منها".