"فورد" تعزّز زخم أعمالها في السعودية عبر إطلاق طرازات جديدة وتنمية المبيعات وزيادة حصّتها من السوق

السعودية تتصدر الأسواق بأداء قوي منذ بداية العام

وتحتلّ فورد حالياً المرتبة الخامسة من حيث حجم المبيعات في المملكة، مدعومةً بزيادة قدرها 16% في مبيعاتها منذ بداية العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل أقوى أداء لشهر أغسطس منذ العام 2016، حيث ارتفعت مبيعات أغسطس 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي. وتُعتبر طرازات توروس وتيريتوري وإيفرست الأكثر مبيعاً لدى فورد في المملكة العربية السعودية، ما يُؤكد تنوّع وجاذبية تشكيلة سيارات الشركة.