"فورد" تعزّز زخم أعمالها في السعودية عبر إطلاق طرازات جديدة وتنمية المبيعات وزيادة حصّتها من السوق

تُواصل شركة فورد للسيارات تعزيز مكانتها في المملكة العربية السعودية، إذ سجّلت مبيعاتها نمواً قوياً منذ بداية العام الجاري، لترسّخ موقعها بين أبرز صانعي السيارات الموجودين في المملكة.
السعودية تتصدر الأسواق بأداء قوي منذ بداية العام
وتحتلّ فورد حالياً المرتبة الخامسة من حيث حجم المبيعات في المملكة، مدعومةً بزيادة قدرها 16% في مبيعاتها منذ بداية العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل أقوى أداء لشهر أغسطس منذ العام 2016، حيث ارتفعت مبيعات أغسطس 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي. وتُعتبر طرازات توروس وتيريتوري وإيفرست الأكثر مبيعاً لدى فورد في المملكة العربية السعودية، ما يُؤكد تنوّع وجاذبية تشكيلة سيارات الشركة.
رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رافي رافيشاندران، علّق بالقول: "نحن فخورون جداً بتقدّمنا ونموّنا المُستمرّين في المملكة العربية السعودية. فقد حققنا زخماً قوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ثم تسارع هذا الزخم في العام 2025. والمملكة أكبر أسواقنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد رسّخنا مكانتنا بين أفضل خمسة صانعين رغم المنافسة المتزايدة في القطاع. وهذا النجاح يعكس تفاني فريق العمل وجهود وكلائنا والثقة التي يضعها عملاؤنا في طرازات فورد."
استمرار النمو وارتفاع الحصّة السوقيّة في جميع أنحاء الشرق الأوسط
زخم النمو الملحوظ لمبيعات فورد، والذي بلغت نسبته 140% خلال السنوات الثلاث الماضية، استمرّ في العام 2025، إذ تحتلّ فورد اليوم المرتبة الخامسة بين صانعي السيارات من حيث حجم المبيعات. وتتصدّر المملكة العربية السعودية مبيعات المنطقة، تليها الإمارات العربية المتحدة والكويت. ومن بين أفضل خمس علامات تجارية، لا تزال فورد العلامة الأسرع نمواً منذ بداية السنة، وبنسبة نمو بلغت 12.5%.
وبينما يقود طرازا تيريتوري وتوروس مبيعات فورد في كل أسواق المنطقة، يُعدّ إيفرست الطراز الأسرع نمواً في فئته، إذ ارتفعت مبيعاته بنسبة 57% على أساس سنوي. كما تستمرّ فورد كذلك في ريادة سيارات الأداء العالي عبر تشكيلتها الملفتة – التي تضمّ برونكو رابتور وF-150 رابتور ورينجر رابتور – مدعومةً بالشبكة القويّة من الوكلاء. وينسجم هذا الأداء مع النموّ المطرّد لقطاع السيارات، ما يجعل الظروف مؤاتية لزيادة الإقبال على طرازات فورد.
إطلاق طرازات جديدة يُعزز تفاعل العملاء
عزّزت فورد تشكيلة سياراتها هذا العام عبر طرح طرازي تيريتوري هايبرد الجديد وإكسبيديشن الجديد كلياً، واللذين حظيا بترحيب واسع من العملاء بفضل تصميمهما الذكي وتقنياتهما المتطورة وأدائهما المتنوّع.
فخلال هذا الأسبوع، أزاحت فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الستار عن طرازي تيريتوري هايبرد الجديد وإكسبيديشن الجديد كلياً في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وذلك من خلال تجربة قيادة حصرية أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، حيث اختبر ممثلو وسائل الإعلام وضيوف آخرون الأداء السلس والمحرّكات الفعّالة للسيارتين. ومع طرح تيريتوري هايبرد، أصبح لعلامة فورد الآن أربع سيارات هجينة وكهربائية في المنطقة، في حين أنّ إطلاق سيارة موستانج ماك-إي الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل بات وشيكاً. وتتماشى هذه الإضافات الجديدة مع رؤية السعودية 2030 وطموحات المنطقة عموماً في مجالي الاستدامة والتنقّل.
التوجّهات المستقبلية تعتمد الابتكار والكهرباء
تشمل خطط فورد للعام 2025 كذلك الظهور الإقليمي الأول لسيارة موستانج ماك-إي الكهربائية بالكامل - وهي الأولى من هذا الطراز على الإطلاق - إضافة إلى سيارة لينكون نافيجيتور الجديدة كلياً.
كما ستشهد المملكة العربية السعودية قريباً إطلاق تطبيق خدمات فورد المتّصلة، الذي يتميّز بواجهة وتجربة استخدام مُحسّنتين، ما يُتيح للعملاء السعوديين وصولاً سلساً إلى المزايا المتوافرة في سيارات الشركة، مثل التشغيل عن بُعد والمعلومات الحيويّة، عبر هواتفهم المحمولة مباشرةً.
هذا وتواصل فورد التركيز على دعم عملائها ووكلائها في جميع أسواق المنطقة من خلال تشكيلة طرازات قوية وخدمات متصلة وخدمات متميّزة بعد البيع تعزّز الثقة والولاء لعلامة فورد على المدى البعيد.