"فولكس فاجن" تستثمر ما يصل إلى 5 مليارات دولار في منافس "تسلا" الرئيسي

أعلنت شركة تصنيع السيارات الألمانية الكبرى "فولكس فاجن" نيتها استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي في منافس "تسلا" الرئيسي في تصنيع السيارات الكهربائية.
وأوضحت الشركة الألمانية أنها تنوي استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في شركة "ريفيان"، في مشروع مشترك سيسمح لـ"فولكس فاجن" مشاركة تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية.
وعقب الإعلان عن الصفقة قفزت أسهم ريفيان بنسبة 50% تقريبًا.
ويأتي هذا الارتباط مع اشتداد المنافسة بين صانعي السيارات الكهربائية وتحرك الدول الغربية لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية.
وبموجب الاتفاقية، قالت شركة فولكس فاجن إنها ستستثمر في البداية مليار دولار في صانع الشاحنات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي، مع 4 مليارات دولار أخرى سيتم وضعها في الشركة بحلول عام 2026.
وتأسست شركة ريفيان في عام 2009، ولم تعلن بعد عن أرباح ربع سنوية.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت الشركة خسارة صافية تزيد على 1.4 مليار دولار.
وتعرضت شركة فولكس فاجن، مثل غيرها من عمالقة صناعة السيارات، لضغوط من منافسين مثل تسلا و"بي واي دي" الصينية في الوقت الذي تحاول فيه التحول من المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ستمنح الشراكة لشركة فولكس فاجن إمكانية الوصول الفوري إلى برنامج ريفيان، مما يسمح لشركة صناعة السيارات الألمانية باستخدامه في سياراتها.
ويواجه عمالقة صناعة السيارات مثل شركة فولكس فاجن أيضًا منافسة متزايدة من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين، الذين يتوسعون عالميًا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر الاتحاد الأوروبي من أنه سيرفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة تصل إلى 38%.
وأجرى مسؤولون من الصين والاتحاد الأوروبي محادثات قبل الموعد النهائي في 4 يوليو.
وخلص تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية على مدى أشهر إلى أن شركات السيارات الكهربائية الصينية كانت "مدعمة بشكل غير عادل".
وردًا على ذلك، قالت الصين: إن الرسوم الجمركية تنتهك قواعد التجارة الدولية ووصفت التحقيق بأنه "حمائية".