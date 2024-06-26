"فولكس فاجن" تستثمر ما يصل إلى 5 مليارات دولار في منافس "تسلا" الرئيسي

وتعرضت شركة فولكس فاجن، مثل غيرها من عمالقة صناعة السيارات، لضغوط من منافسين مثل تسلا و"بي واي دي" الصينية في الوقت الذي تحاول فيه التحول من المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري.