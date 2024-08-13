بإنجاز تاريخي.. "شيري" الشركة الأم لـOMODA وJAECOO تنضم إلى قائمة "فورتشن جلوبال 500"

وعند النظر إلى هذه الرحلة نجد أن الإنجازات مثيرة للإعجاب حقًّا؛ ففي معرض بكين الدولي للسيارات، الذي أُقيم في إبريل من هذا العام، ظهرت OMODA & JAECOO بشكل مذهل مع مجموعة منتجات جديدة، وتقنيات متقدمة، ونظام بيئي جديد.