بإنجاز تاريخي.. "شيري" الشركة الأم لـOMODA وJAECOO تنضم إلى قائمة "فورتشن جلوبال 500"

تم الكشف عن قائمة فورتشن جلوبال 500، وقد ظهرت شركة شيري، العلامة التجارية الصينية المستقلة الرائدة في صناعة السيارات، للمرة الأولى في المرتبة الـ385 بإيرادات تشغيلية بلغت 39,091.7 مليار دولار أمريكي.
ويُعد هذا الإنجاز المهم دليلاً على قدرة مجموعة شيري على المنافسة عالميًّا.
وتعد OMODA & JAECOO العلامة التجارية الجديدة لشركة شيري، التي تستهدف السوق العالمية، وتلعب جزءًا أساسيًّا من استراتيجية شيري للتوسع العالمي.
وتجاوزت هذا العام مبيعات OMODA & JAECOO شهريًّا 20,000 وحدة بشكل مستمر على مدى ثلاثة أشهر متتالية؛ وهو ما ساهم بنسبة 20.8% من إجمالي حجم صادرات المجموعة.
ومنذ إطلاق العلامة التجارية قبل 15 شهرًا تجاوزت المبيعات التراكمية 280,000 وحدة.
وهذا الأداء المميز جعل OMODA & JAECOO أسرع علامة تجارية للسيارات نموًّا على مستوى العالم.
وحاليًا تتوسع OMODA & JAECOO بشكل استراتيجي في مناطق ذات تنظيم صارم، مثل الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يعزز تأثيرها في قطاع السيارات العالمي.
منذ إطلاقها قبل أكثر من عام، حققت OMODA & JAECOO نتائج رائعة؛ إذ توسعت إلى أكثر من 40 سوقًا عالمية، وطرحت منتجاتها في أكثر من 20 دولة.
وتمتلك العلامة التجارية الآن شبكة من أكثر من 800 متجر بيع حول العالم.
وعند النظر إلى هذه الرحلة نجد أن الإنجازات مثيرة للإعجاب حقًّا؛ ففي معرض بكين الدولي للسيارات، الذي أُقيم في إبريل من هذا العام، ظهرت OMODA & JAECOO بشكل مذهل مع مجموعة منتجات جديدة، وتقنيات متقدمة، ونظام بيئي جديد.
وشهد المعرض ظهور السيارات الجديدة OMODA E5، وJ7 PHEV، وJ8 PHEV لأول مرة.
وفي الوقت نفسه شهد هذا المعرض أيضًا أكبر وفد عالمي في التاريخ، إذ جمع كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والشركاء من دول عدة عند المنصة؛ لمشاهدة هذا الحدث المهم.
وفي يوليو عادت OMODA & JAECOO لتعرض سِحر علامتها التجارية الفريد مرة أخرى.
وخلال الحدث الرياضي في باريس أطلقت OMODA & JAECOO رحلة استكشافية بطول 5000 كيلومتر تحت اسم "Go Paris" "رحلة إلى باريس"؛ إذ سافرت عبر أربع دول أوروبية.
ومرت القافلة عبر العديد من المدن الأوروبية والمعالم الثقافية؛ وهو ما مزج روح الرياضة بنمط الحياة الصحي والمستدام.
ونالت هذه المبادرة استحسانًا في السوق الأوروبية، وأكدت التزام العلامة التجارية باستراتيجيتها العالمية، وتركيزها على السوق الأوروبية.
ويمثل عام 2024 فترة محورية للنمو القوي لـ OMODA & JAECOO، إذ تواجه العلامة التجارية مشهدًا مليئًا بالفرص والتحديات على حد سواء.
وستشهد هذه الفترة تركيز العلامة التجارية على تطوير وترويج نماذج رئيسية عدة، مثل OMODA 7، وJAECOO 7 PHEV، وJAECOO 5.
ومؤخرًا تم الإعلان رسميًّا عبر صفحة OMODA على فيسبوك أن الرئيس التنفيذي لـ OMODA & JAECOO International، شون شو، سيشرف شخصيًّا على اختبار الحرارة العالية للسيارة OMODA 7 PHEV في مدينة توربان بالصين، إحدى أكثر البيئات حرارة في العالم.
وستخضع السيارة لاختبارات شاملة، تُركز على معايير حرجة للقيادة الصيفية، بما في ذلك كفاءة تكييف الهواء، والتسارع من 0-100 كم/ ساعة، ومدى القيادة الكهربائية النقية، واستهلاك الوقود في حالة استنفاد الشحن، وأداء الشحن.
وتؤكد هذه المبادرة الاستراتيجية ثقة OMODA & JAECOO في متانة سياراتها الجديدة، والتزامها بالتواصل مع جمهور عالمي شاب وديناميكي، مع ضمان الأمان وتعددية الاستخدام في تجارب القيادة.
وعلاوة على ذلك، في النصف الثاني من العام سيكون النموذج الجديد الرائد للعلامة التجارية (JAECOO 5) محور سلسلة من الأحداث الكبرى العالمية للعلامة التجارية.
وستشمل هذه الأحداث تعاونًا مع مستخدمي العلامة التجارية العالميين لإنشاء أكثر من 20 مسارًا فريدًا لرحلات المغامرات.
وبصفتها علامة تجارية موجهة للمستخدم، وتركز على تقديم تجربة مخصصة ومميزة، تسعى OMODA & JAECOO لتجاوز الحدود باستمرار منذ تأسيسها.
وتولي هذه العلامة التجارية الأولوية لبناء علاقات مع المستخدمين، وتسعى دائمًا للتفاعل معهم، وتقديم تجربة حياة "أكثر من مجرد سيارات".
وفقًا للتقارير، أطلقت OMODA & JAECOO نشاط اختيار المستخدمين العالمي تحت عنوان "قيادة الطريق إلى الأمام".
ويهدف هذا النشاط إلى تجنيد مستخدمين نجوم في أربع فئات: "أبطال" حركة المرور الأسرع، "أبطال" حجم المبيعات الأعلى، "أبطال" قادة المجموعات الأقوى و"أبطال" اللعب المتحد الأكثر برودة، وتقديمها إلى السوق العالمية.
ويشجع هذا النشاط المستخدمين العالميين على عرض أنماطهم الشخصية، ويختار النجوم من مختلف المجالات؛ للمشاركة في "قمة المستخدمين العالمية 2024"، حيث سيختبرون شخصيًّا النظام البيئي المفتوح والشامل وذا القيمة اللانهائية للعلامة التجارية.
وأطلقت شيري، المصنفة الآن ضمن قائمة فورتشن جلوبال 500، بنجاح العلامة التجارية الفرعية OMODA & JAECOO؛ وهو ما دفعها إلى مسار التطوير السريع.
وبالنظر إلى المستقبل، تتطلع OMODA & JAECOO إلى الاستمرار في قيادة الابتكار، وتلبية احتياجات وتوقعات المستخدمين، وتجاوُز حدود الأمان في السيارات والتصنيع الذكي.
وتلتزم هذه العلامة التجارية بقيادة الصناعة نحو عصر جديد، يتميز بذكاء متزايد، واستدامة بيئية وأمان.
ونتطلع إلى "قمة المستخدمين العالمية" القادمة، حيث ستتعاون OMODA & JAECOO مع المستخدمين العالميين لتصميم تجربة استثنائية، تقدم "أكثر من مجرد سيارات"!
ويُرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتَيْ JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:
OMODA: https://www.wjx.cn/vm/tiVsz3H.aspx
JAECOO: https://www.wjx.cn/vm/twn7HVn.aspx#