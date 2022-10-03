الكشف رسميًّا عن أوروس كوميندانت.. المنافس الروسي لكولينان

وقد أُعلِنت السيارة في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني في موسكو بروسيا. ومن المقرر إنتاج السيارة في أوائل عام 2023 في مصنع الشركة في يلابوغا. وتم اختبار السيارة في ظروف جوية قاسية، تزيد على 50 درجة مئوية حتى -40 درجة؛ لضمان كفاءتها في الظروف كافة.