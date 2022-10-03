الكشف رسميًّا عن أوروس كوميندانت.. المنافس الروسي لكولينان

تم الكشف رسميًّا عن أوروس كوميندانت، المنافس الروسي لسيارة رولزرويس كولينان. وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض من الفئة الفاخرة، وتبدأ أسعارها من 560 ألف دولار، بسعر أغلى من المنافسة كولينان التي تبدأ بسعر 351 ألف دولار.
وتأتي السيارة بمحرك هجين V8 مزدوج التيربو، سعته 4.4 لتر، وبقوة إجمالية 598 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات. وسيتم إنتاج 5000 سيارة سنوية منها بتصنيع روسي 100%.
وقد أُعلِنت السيارة في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني في موسكو بروسيا. ومن المقرر إنتاج السيارة في أوائل عام 2023 في مصنع الشركة في يلابوغا. وتم اختبار السيارة في ظروف جوية قاسية، تزيد على 50 درجة مئوية حتى -40 درجة؛ لضمان كفاءتها في الظروف كافة.