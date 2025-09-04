"ترامب" يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا لتطبيق اتفاقية تجارية مع اليابان، تتضمن خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها اليابانية إلى 15%، بدلاً من المعدلات السابقة التي كانت تتراوح بين 25% و27.5%.
ويأتي هذا التخفيض كجزء من حزمة استثمارية ضخمة أعلنتها اليابان، بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، تشمل مجالات التصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ووفقًا لتقارير أمريكية، سيُطبق القرار بأثر رجعي اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، على أن يدخل حيّز التنفيذ الكامل خلال أسبوع إلى أسبوعين من توقيع الأمر التنفيذي، أي في موعد أقصاه منتصف سبتمبر 2025.
ويتوقع أن يسهم القرار في خفض أسعار السيارات اليابانية داخل السوق الأمريكي، ما يعزز تنافسيتها، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة.