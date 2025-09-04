"ترامب" يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا لتطبيق اتفاقية تجارية مع اليابان، تتضمن خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها اليابانية إلى 15%، بدلاً من المعدلات السابقة التي كانت تتراوح بين 25% و27.5%.