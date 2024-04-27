ما هي أسباب تقطيع السيارة أثناء الضغط على دواسة الوقود؟ وما هي الحلول؟

قد يكون تقطيع السيارة ناتجًا من مشكلة في نظام الوقود، مثل فلتر الوقود المسدود، أو مضخة الوقود التالفة. وعندما يتعطل أو يقل أداء أي جزء من نظام الوقود يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدفق غير كافٍ من الوقود إلى المحرك؛ ما يتسبب في تقطيع السيارة.