5 أخطاء قد تعرض سيارتك للسرقة.. انتبه لها

للمحافظة على السيارة من التعرض للسرقة يجب اتباع عدد من إجراءات الحماية وعدم الوقوع في الأخطاء التي تسهل للسارق الوصول إلى المركبة وسرقتها.
وكشفت خبيرة متخصصة بأنظمة الحماية عن 5 أخطاء شائعة تجعل السيارة أكثر عرضة لعمليات السطو والسرقة.
وصنفت هايدي الصواف تلك الأخطاء وفقما نقلت سكاي نيوز عن "ديلي ميل": في نسيان إغلاق الباب، فقد يبدو الأمر للوهلة الأولى واضحا للجميع، إلا أن أكثر حالات السرقة تنجم عن نسيان الأشخاص لإقفال أبواب سياراتهم.
حتى لو كانت فترة المغادرة قصيرة، احرص على قفل الباب، واجعل ذلك روتينًا دائمًا، وتأكد أيضًا من إغلاق النوافذ جيدًا.
وثاني الأخطاء الشائعة هي الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن، فمن الأفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية، اختر مكانًا مخفيًا في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها بغرض السرقة.
والخطأ الثالث وفق الصواف هو وقوف السيارات في الأماكن المظلمة والهادئة، لذا يجب عليك اختيار الأماكن المنارة المليئة بكاميرات المراقبة، وشوارع تشهد حركة للناس والسيارات، فذلك سيقلل الخطورة.
ويعتبر حفظ الأشياء الثمينة في السيارة من أبرز الأخطاء التي تعرضها للسرقة، سواء كانت أشياء ثمينة صغيرة أو أشياء كبيرة مثل الحقائب العادية أو حقائب السفر.
ويقترح في حالة حقائب السفر وضعها في الصندوق الخلفي للسيارة بحيث يصعب رؤيتها، والأشياء الصغيرة يمكن إخفاؤها تحت المقعد.
عدم تركيب الأجهزة الأمنية سبب آخر لسرقة السيارات، فهناك العديد من الأجهزة التي يمكنها توفير مزيد من الحماية لسيارتك، بما في ذلك أنظمة الإنذار.
وإذا كنت تفضل ذلك، يمكنك اختيار كاميرا أمان للسيارة تسجل صورًا بزاوية 360 درجة من داخل سيارتك.