5 أخطاء قد تعرض سيارتك للسرقة.. انتبه لها

وثاني الأخطاء الشائعة هي الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن، فمن الأفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية، اختر مكانًا مخفيًا في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها بغرض السرقة.