تسلا تحت المجهر.. هل باعت الشركة لعملائها وهم القيادة الذاتية الكاملة؟

يبدو أن وعود تسلا الطموحة بالقيادة الذاتية قد انحرفت عن مسارها. فبعد نحو عقد من إعلان الشركة أن جميع سياراتها الإنتاجية ستكون قادرة على القيادة الذاتية، ظل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يؤكد بشكل متكرر أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية كل عام منذ 2018، لكننا في عام 2025 وما زال الحلم بعيد المنال.
فقد دفع عملاء تسلا مبالغ وصلت إلى 15 ألف دولار أمريكي مقابل باقات "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD)، على أمل أن تمتلك سياراتهم القدرة على القيادة الذاتية التامة.
غير أن تسلا أعادت تعريف المصطلح بشكل مثير للجدل في وثائق رسمية قدمتها لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث وصفت FSD بأنه مجرد "نظام قيادة متقدم" قادر على تنفيذ مهام محددة، دون الإشارة إلى مستويات أتمتة SAE المعتمدة.
هذا التعريف الفضفاض، وفق موقع نيو أتلاس، يعني أن الشركة قد تكتفي بقدرات أنظمة مساعدة السائق من المستوى الثاني، مثل المتوفرة حاليًا، لتعتبر نفسها قد أوفت بوعدها، وهو ما قد يمكّن ماسك من الحصول على حزمة تعويضات ضخمة.
في المقابل، خفّضت تسلا تكلفة FSD بواقع 7 آلاف دولار عن ذروتها في 2023، في ظل تراجع المبيعات وإعادة تسمية النظام في الصين إلى "القيادة الذكية المساعدة".
ورغم أن تسلا ليست الوحيدة التي لم تصل بعد إلى المستوى الرابع من القيادة الذاتية، والموجود حاليًا فقط في سيارات الأجرة الآلية مثل Waymo وBaidu Apollo، إلا أن اتهامات التضليل التسويقي قد تضعها أمام تحديات قانونية ومصداقية متزايدة.