تسلا تحت المجهر.. هل باعت الشركة لعملائها وهم القيادة الذاتية الكاملة؟

يبدو أن وعود تسلا الطموحة بالقيادة الذاتية قد انحرفت عن مسارها. فبعد نحو عقد من إعلان الشركة أن جميع سياراتها الإنتاجية ستكون قادرة على القيادة الذاتية، ظل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يؤكد بشكل متكرر أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية كل عام منذ 2018، لكننا في عام 2025 وما زال الحلم بعيد المنال.