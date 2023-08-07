من الصين.. "سبق" في مصنع GAC عملاق صناعة السيارات في العالم

بموظفين بشر وآليين، وأجهزة ذكية تنقل المعدات في مصنع GAC للسيارات في الصين لتنتج أكثر من 2.4 مليون سيارة سنويًا، ومجموعة قوانغتشو للسيارات (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) (GAC) التي تأسست في يونيو 1997، تجاوزت في عام 2022 عدد السيارات المنتجة والمبيعة 2.43 مليون سيارة، لتحتل المرتبة الرابعة في قطاع صناعة السيارات، وتجاوزت الإيرادات 500 مليار يوان صيني وأدرجت في ترتيب فورتشن غلوبال 500 لمدة 10 سنوات متتالية.
ولديها أكثر من 20 شركة استثمارية معروفة وتنتج العشرات من العلامات التجارية المعروفة للسيارات مثل تويوتا وهوندا وميتسوبيشي وهينو و BYD.
وكرست المجموعة نفسها لخدمة الصين من خلال تطوير صناعة السيارات الوطنية وتعزيز قدراتها التقنية، وعلى مدار 25 عامًا مضت، تضاعف الأداء التشغيلي لمجموعة GAC ونطاقها الصناعي كل خمس سنوات.
ونجحت GAC MOTOR في اختراق أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وإفريقيا وأمريكا ، بإجمالي 30 دولة ومنطقة حول العالم.
وستسعى في عام 2035 إلى تحقيق حجم الإنتاج والمبيعات لأكثر من 5 ملايين سيارة بعائدات تزيد على تريليون يوان.
وحققت تقنية مجموعة نقل الحركة المطورة ذاتيًا من GAC قفزة قوية بتطويرها الهيكل المعياري GPMA الذي يشمل سيارات السيدان والسيارات التجارية وطرازات أخرى، وكذلك النظام الهجين الذي يجمع بين الجيل الرابع من محرك الكفاءة العالية ATK2.0 ونظام الاقتران الكهروميكانيكي، بالإضافة إلى نظام تبريد سريع يقلل من استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة التبريد، وكذلك نظام الشحن الفائق للبطاريات والمحركات الهجين جولانج المتميزة بانخفاض استهلاك الوقود والطاقة القوية والقيادة الهادئة والجودة العالية، واستطاعت المجموعة تقديم مركبات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين يمكنها التسارع حتى 100 كم/ساعة في ثوانٍ فقط.
وتعد مجموعة GAC أول مؤسسة صينية تحقق بحثًا مستقلاً كاملاً عن السيارات الكهربائية النقية، فقد أطلقت أول منصة كهربائية خالصة حصريًا في الصين وهي شركة أيون Aion وأنتجت محركًا كهربائيًا يتسارع إلى 100 كم/ساعة في غضون 1.9 ثانية بنظام الدفع الرباعي.
وتمتلك الشركة أيضًا تقنية متطورة في تصنيع البطاريات الرائدة عالميًا والتي تتحمل الظروف المختلفة وتتسم بالعمر الطويل واستطاعت الوصول إلى شحن سريع في 5 دقائق لتعمل البطارية لمسافة 200 كم، كما أنها استطاعت تصغير حجم ووزن البطارية بنحو 20 % وذلك بسبب تقنية السيليكون أنود.
وتحولت مجموعة GAC إلى مؤسسة تكنولوجية لبنائها منصة إلكترونية وكهربائية متكاملة فضلاً عن ميزات القيادة بالمساعدة المتقدمة ووقوف السيارات الذكي في أماكن الانتظار والوقوف، وتقنية القيادة من دون سائق، وقمرة قيادة ذكية تفاعلية ودعم الميتافيرس، كل ذلك بالإضافة إلى نظام صوتي ذكي من 40 سماعة.