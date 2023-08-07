من الصين.. "سبق" في مصنع GAC عملاق صناعة السيارات في العالم

وحققت تقنية مجموعة نقل الحركة المطورة ذاتيًا من GAC قفزة قوية بتطويرها الهيكل المعياري GPMA الذي يشمل سيارات السيدان والسيارات التجارية وطرازات أخرى، وكذلك النظام الهجين الذي يجمع بين الجيل الرابع من محرك الكفاءة العالية ATK2.0 ونظام الاقتران الكهروميكانيكي، بالإضافة إلى نظام تبريد سريع يقلل من استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة التبريد، وكذلك نظام الشحن الفائق للبطاريات والمحركات الهجين جولانج المتميزة بانخفاض استهلاك الوقود والطاقة القوية والقيادة الهادئة والجودة العالية، واستطاعت المجموعة تقديم مركبات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين يمكنها التسارع حتى 100 كم/ساعة في ثوانٍ فقط.