انفيجو تقدم أفضل سيارات للبيع | سيارات مستعملة وسيارات جديدة

أصبح تقسيط سيارات دون بنك أو إثبات راتب من أهم المتطلبات، في ظل التعقيدات العديدة لشراء سيارة أو تأجير سيارات شهري أو أسبوعي. سواء كنت تبحث عن للبيع أو سيارات جديدة، انفيجو تقدم أسطول متنوع من سيارات للبيع أو الاشتراك الشهري والأسبوعي وحتى اليومي، بما يتناسب مع نمط حياتك بسهولة ومرونة، دون أي تعقيدات أو متطلبات. تستعد انفيجو للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر بخصم رائع وحصري على اشتراكك الأول عبر منصة انفيجو أو التطبيق.
تأسست إنفيجو عام ٢٠١٨، وكانت رسالتها بسيطة: جعل امتلاك السيارات خيارًا وتنقلا سهلاً. بدأت فكرتها كمشروع محلي في دبي، وتطورت لتصبح منصة تنقل إقليمية يثق بها آلاف المستخدمين في دول الخليج. وهي منصة رقمية رائدة في مجال اشتراك السيارات الشهري، الأسبوعي، اليومي، و دون شروط معقدة. في غضون سنوات قليلة، حققت انفيجو ما يلي:
١- التوسع في ٣ دول (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر).
٢- تسليم عشرات الآلاف من السيارات عبر منصتنا.
٣- بناء شراكات مع أفضل ماركات السيارات وتجارها.
٤- الحفاظ على تقييم ٤.٥ نجوم للتطبيق على نظامي iOS و Android.
٥- إلغاء جميع الخطوات غير الضرورية:
لا أوراق روتينية.
لا زيارات إلى البنك أو فروع الوكالات.
لا التزامات بعقود إيجار طويلة الأجل.
ما عليك سوى اختيار سيارتك، وابدأ القيادة - بمرونة وراحة بال.
تقدم انفيجو عدد 3 اشتراكات أساسية في المملكة العربية السعودية وهما:
يعد هذا الاشتراك هو الأشهر في المملكة ويُعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك، حيث يمكنك تملك السيارة بنهاية العقد أو إعادتها. تعد هذه الباقة مثالية لمن يريد سيارات تأجير منتهي بالتمليك بدون دفعة أولى، دون بنك، أو قروض. وبسعر يشمل التأمين والصيانة والمساعدة على الطريق.
اشتراك مرن يمكنك الاشتراك في أو أكثر من شهر. يمكنك تبديل السيارة أو إلغاء الاشتراك دون رسوم إضافية، والسعر يشمل التأمين والصيانة.
يعد هذا الاشتراك الأنسب للسياح أو للزوار لمدة قصيرة، ويشمل نفس مزايا الاشتراك الشهري.
اشتراك السيارة مع انفيجو ليس مجرد باقة إيجار سيارة، بل هو باقة خدمات متكاملة تتضمن:
اختر سيارتك المفضلة دون مغادرة منزلك. يمكنك الاشتراك، واستبدال، وإدارة سيارتك، عبر الإنترنت بالكامل، من أي مكان. لا حاجة للذهاب للمعارض أو مكاتب السيارات.
على عكس العديد من شركات تأجير السيارات التقليدية التي تضيف التأمين، ورسوم الصيانة، والدفعات المسبقة، يقدم اشتراك السيارة من انفيجو أسعار شاملة تغطي كل ما تحتاجه.
السعر الذي تراه عند استئجار سيارة عبر تطبيق انفيجو هو ما تدفعه، دون أي رسوم إضافية.
سواء كنت بحاجة إلى سيارة لمدة شهر، أو أسبوع، أو منتهية بالتمليك. يمنحك اشتراك السيارة حرية الاحتفاظ بسيارتك أو استبدالها دون الالتزام بعقود طويلة الأجل.
توفر انفيجو أحدث الموديلات، مما يضمن لك قيادة سيارة موثوقة وأنيقة.
استكشف موديلات السيارات الجديدة والمستعملة في المملكة العربية السعودية مع اشتراك السيارات من انفيجو، سواء كنت تبحث عن سيارة سيدان أنيقة للتنقل داخل المدينة، أو سيارة دفع رباعي لمغامرات نهاية الأسبوع، أو سيارة فاخرة للإيجار. ما عليك سوى اختيار سيارتك عبر الإنترنت، واستبدالها في أي وقت، بدون أي أوراق أو متاعب.
لا يوجد شروط على تقسيط سيارات بدون بنك أو إيجار منتهى بالتمليك أو الاشتراك الشهري والأسبوعي. كل ما هو مطلوب:
1- ألا يقل عمرك عن 18 عاما.
2- يجب أن يكون الرخصة سارية.
3- توفير هوية للمواطنين أو الإقامة للمغتربين.
4- بطاقة دفع سارية.
تبرز شركة انفيجو كواحدة من أكثر الحلول تطوراً للمساعدة في امتلاك أو اشتراك في سيارات مستعملة أو سيارات جديدة في المملكة العربية السعودية بسعر تنافسي وبتجربة رقمية متكاملة وخدمات توفر لك الراحة. حمل تطبيق تأجير سيارات انفيجو أو تصفح قسم السيارات عبر الموقع الإلكتروني.
بالطبع، انفيجو لا تحتاج إثبات راتب أيضًا. فقط استخدم موقعنا الإلكتروني أو حمل التطبيق الآن واختار سيارة أحلامك واشترك لتمتلكها بنهاية العقد.
تعد انفيجو والتسهيلات التي تقدمها لشراء سيارة بالقسط منتهية بالتملك من أفضل الطرق حيث لا نطلب بيان راتب او كفيل أثناء عملية الاشتراك. نحن نحتاج فقط رخصة قيادة وبطاقة هوية أو جواز سفر، وبطاقة دفع.
لا يوجد إجابة واحدة صحيحة حيث ناقشنا سابقًا أن هناك عددا من السيارات الموفرة لمعدل استهلاك البنزين، ولكن نقترح سيارات نيسان صني حيث تعتبر واحدة من أفضل السيارات الموفرة للوقود.
1- حمل التطبيق أو زر موقعنا.
2- اختار السيارة اللي تريدها.
3- اضغط على اشترك الآن.
4- سيظهر لك عزيزي قيمة القسط الشهري الذي يشمل التأمين، الصيانة وكذلك الضريبة.
5- إدخال بيانات الدفع وتأكيد الطلب، وانتظر سيارتك.