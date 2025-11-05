انفيجو تقدم أفضل سيارات للبيع | سيارات مستعملة وسيارات جديدة

أصبح تقسيط سيارات دون بنك أو إثبات راتب من أهم المتطلبات، في ظل التعقيدات العديدة لشراء سيارة أو تأجير سيارات شهري أو أسبوعي. سواء كنت تبحث عن سيارات مستعملة للبيع أو سيارات جديدة، انفيجو تقدم أسطول متنوع من سيارات للبيع أو الاشتراك الشهري والأسبوعي وحتى اليومي، بما يتناسب مع نمط حياتك بسهولة ومرونة، دون أي تعقيدات أو متطلبات. تستعد انفيجو للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر بخصم رائع وحصري على اشتراكك الأول عبر منصة انفيجو أو التطبيق.

ما هي انفيجو؟

تأسست إنفيجو عام ٢٠١٨، وكانت رسالتها بسيطة: جعل امتلاك السيارات خيارًا وتنقلا سهلاً. بدأت فكرتها كمشروع محلي في دبي، وتطورت لتصبح منصة تنقل إقليمية يثق بها آلاف المستخدمين في دول الخليج. وهي منصة رقمية رائدة في مجال اشتراك السيارات الشهري، الأسبوعي، اليومي، و ايجار منتهي بالتمليك دون شروط معقدة. في غضون سنوات قليلة، حققت انفيجو ما يلي:

١- التوسع في ٣ دول (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر).

٢- تسليم عشرات الآلاف من السيارات عبر منصتنا.

٣- بناء شراكات مع أفضل ماركات السيارات وتجارها.

٤- الحفاظ على تقييم ٤.٥ نجوم للتطبيق على نظامي iOS و Android.

٥- إلغاء جميع الخطوات غير الضرورية:

لا أوراق روتينية.

لا زيارات إلى البنك أو فروع الوكالات.

لا التزامات بعقود إيجار طويلة الأجل.

ما عليك سوى اختيار سيارتك، وابدأ القيادة - بمرونة وراحة بال.

ماذا تقدم انفيجو؟

تقدم انفيجو عدد 3 اشتراكات أساسية في المملكة العربية السعودية وهما:

الاشتراك المنتهي بالتمليك:

يعد هذا الاشتراك هو الأشهر في المملكة ويُعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك، حيث يمكنك تملك السيارة بنهاية العقد أو إعادتها. تعد هذه الباقة مثالية لمن يريد سيارات تأجير منتهي بالتمليك بدون دفعة أولى، دون بنك، أو قروض. وبسعر يشمل التأمين والصيانة والمساعدة على الطريق.

الاشتراك الشهري:

اشتراك مرن يمكنك الاشتراك في تأجير سيارات شهري أو أكثر من شهر. يمكنك تبديل السيارة أو إلغاء الاشتراك دون رسوم إضافية، والسعر يشمل التأمين والصيانة.

الاشتراك الأسبوعي واليومي:

يعد هذا الاشتراك الأنسب للسياح أو للزوار لمدة قصيرة، ويشمل نفس مزايا الاشتراك الشهري.

لماذا يعد اشتراك السيارة من انفيجو أفضل من استئجارها في المملكة العربية السعودية؟

اشتراك السيارة مع انفيجو ليس مجرد باقة إيجار سيارة، بل هو باقة خدمات متكاملة تتضمن:

اشتراك اونلاين بالكامل:

اختر سيارتك المفضلة دون مغادرة منزلك. يمكنك الاشتراك، واستبدال، وإدارة سيارتك، عبر الإنترنت بالكامل، من أي مكان. لا حاجة للذهاب للمعارض أو مكاتب السيارات.

أسعار شاملة:

على عكس العديد من شركات تأجير السيارات التقليدية التي تضيف التأمين، ورسوم الصيانة، والدفعات المسبقة، يقدم اشتراك السيارة من انفيجو أسعار شاملة تغطي كل ما تحتاجه.

لا رسوم خفية:

السعر الذي تراه عند استئجار سيارة عبر تطبيق انفيجو هو ما تدفعه، دون أي رسوم إضافية.

اشتراك مرن:

سواء كنت بحاجة إلى سيارة لمدة شهر، أو أسبوع، أو منتهية بالتمليك. يمنحك اشتراك السيارة حرية الاحتفاظ بسيارتك أو استبدالها دون الالتزام بعقود طويلة الأجل.

سيارات حصرية لك:

توفر انفيجو أحدث الموديلات، مما يضمن لك قيادة سيارة موثوقة وأنيقة.

أسطول سيارات متنوع بانتظارك:

استكشف موديلات السيارات الجديدة والمستعملة في المملكة العربية السعودية مع اشتراك السيارات من انفيجو، سواء كنت تبحث عن سيارة سيدان أنيقة للتنقل داخل المدينة، أو سيارة دفع رباعي لمغامرات نهاية الأسبوع، أو سيارة فاخرة للإيجار. ما عليك سوى اختيار سيارتك عبر الإنترنت، واستبدالها في أي وقت، بدون أي أوراق أو متاعب.

ما هي شروط تطبيق انفيجو؟

لا يوجد شروط على تقسيط سيارات بدون بنك أو إيجار منتهى بالتمليك أو الاشتراك الشهري والأسبوعي. كل ما هو مطلوب:

1- ألا يقل عمرك عن 18 عاما.

2- يجب أن يكون الرخصة سارية.

3- توفير هوية للمواطنين أو الإقامة للمغتربين.

4- بطاقة دفع سارية.

الخاتمة:

تبرز شركة انفيجو كواحدة من أكثر الحلول تطوراً للمساعدة في امتلاك أو اشتراك في سيارات مستعملة أو سيارات جديدة في المملكة العربية السعودية بسعر تنافسي وبتجربة رقمية متكاملة وخدمات توفر لك الراحة. حمل تطبيق تأجير سيارات انفيجو أو تصفح قسم السيارات عبر الموقع الإلكتروني.

الأسئلة الشائعة:

هل أستطيع إخراج سيارة اقساط براتب 3000؟

بالطبع، انفيجو لا تحتاج إثبات راتب أيضًا. فقط استخدم موقعنا الإلكتروني أو حمل التطبيق الآن واختار سيارة أحلامك واشترك لتمتلكها بنهاية العقد.

ما هي أفضل طريقة لشراء سيارة بالتقسيط؟

تعد انفيجو والتسهيلات التي تقدمها لشراء سيارة بالقسط منتهية بالتملك من أفضل الطرق حيث لا نطلب بيان راتب او كفيل أثناء عملية الاشتراك. نحن نحتاج فقط رخصة قيادة وبطاقة هوية أو جواز سفر، وبطاقة دفع.

ما هي أكثر سيارة اقتصادية في البنزين؟

لا يوجد إجابة واحدة صحيحة حيث ناقشنا سابقًا أن هناك عددا من السيارات الموفرة لمعدل استهلاك البنزين، ولكن نقترح سيارات نيسان صني حيث تعتبر واحدة من أفضل السيارات الموفرة للوقود.

كيف اطلع سيارة أقساط بدون كفيل؟

1- حمل التطبيق أو زر موقعنا.

2- اختار السيارة اللي تريدها.

3- اضغط على اشترك الآن.

4- سيظهر لك عزيزي قيمة القسط الشهري الذي يشمل التأمين، الصيانة وكذلك الضريبة.

5- إدخال بيانات الدفع وتأكيد الطلب، وانتظر سيارتك.