8 أعراض تدل على تلف "الكلتش" في نظام ناقل الحركة بسيارتك.. انتبه لها

يُعتبر "الكلتش" جزءًا أساسيًّا من نظام ناقل الحركة؛ إذ يتيح لك التبديل بين التروس، وإذا لم يكن يعمل بشكل صحيح، أو كان هناك تلف في أي جزء من نظام الكلتش، ستواجه مشاكل قد تؤدي إلى مشكلات أكبر في نظام النقل.
وهناك العديد من العلامات التي تدل على أن الكلتش لا يعمل بشكل صحيح، أو قد يكون به تلف ما. وفيما يأتي 8 من أكثر أعراض فشل الكلتش شيوعًا، وفقًا لأخصائي نقل الحركة:
1. تسارع ضعيف: إذا كان محركك يعمل بسرعة، ولكن السيارة لا تبدو أنها تتسارع بشكل مناسب، فقد تكون هذه علامة على وجود مشكلة في الكلتش، أو مشكلة أخرى في نظام القير؛ تحتاج إلى فحصها في أقرب وقت ممكن.
2. صرير التروس: إذا كانت التروس تُصدر صريرًا شديدًا في كل مرة تحاول فيها التبديل، أو عند التبديل إلى أو من تروس معينة، فمن المحتمل أن يكون هناك خلل في نظام الكلتش.
وقد يكون السبب هو عدم تبديل السائق بسلاسة، أو عدم ضغط الكلتش بالكامل.
وعندما يستمر الصرير -بغض النظر عن مدى سلاسة التبديل- فمن المحتمل أن تكون المشكلة في الكلتش.
3. دواسة الكلتش الضعيفة: عندما تشعر بأن دواسة الكلتش فضفاضة وضعيفة جدًّا، كما لو أنك تضغط عليها فتسقط إلى الأرض بجهد قليل أو دون جهد، فهذا بالتأكيد علامة على أن لوحة الكلتش تالفة، أو أن هناك مشكلة في تجميع الكلتش.
4. دواسة الكلتش اللاصقة: من ناحية أخرى، قد تشعر بأن دواسة الكلتش "لاصقة" قليلاً، وقد يتطلب الأمر جهدًا أكبر من المعتاد للضغط عليها، أو قد تلتصق وتُبقي الكلتش مفتوحًا لفترة طويلة عندما تكون الدواسة مضغوطة.
5. أصوات أخرى: بجانب الصرير قد تلاحظ أصواتًا غريبة أخرى عند وجود مشاكل في الكلتش؛ فقد تكون الدواسة صاخبة، أو قد تسمع صفيرًا وضجيجًا كلما قمت بالتبديل. ويجب أن تكون أي أصوات غير عادية سببًا للقلق. قم بفحص الكلتش ونظام النقل بواسطة أخصائي نقل الحركة قبل أن يتطور الأمر إلى مشاكل أكبر.
6. عدم التبديل إلى التروس: من الواضح عندما لا تستطيع السيارة التبديل إلى التروس على الإطلاق، أو تنزلق بين تروس معينة، فإن هذه علامة واضحة على وجود مشاكل في الكلتش، أو مشاكل أخرى في نظام النقل التي تحتاج إلى معالجة.
7. عدم الثبات في التروس: قد لا تكون هذه مشكلة في الكلتش، ولكن من المؤكد أنه ليس جيدًا عندما لا تبقى السيارة في الترس، أو تنزلق بانتظام خارج الترس أثناء القيادة. ليس هذا آمنًا، وهو علامة شائعة على تلف نظام نقل الحركة.
8. رائحة احتراق: ينتج صرير التروس والكلتش عادة من الاحتكاك المعدني؛ وهذا يمكن أن يُصدر رائحة احتراق مميزة، تمامًا مثل الأصوات الغريبة. يجب أن تدفعك أي روائح غير عادية أثناء القيادة إلى رغبتك في فحص سيارتك في أقرب وقت ممكن.