8 أعراض تدل على تلف "الكلتش" في نظام ناقل الحركة بسيارتك.. انتبه لها

7. عدم الثبات في التروس: قد لا تكون هذه مشكلة في الكلتش، ولكن من المؤكد أنه ليس جيدًا عندما لا تبقى السيارة في الترس، أو تنزلق بانتظام خارج الترس أثناء القيادة. ليس هذا آمنًا، وهو علامة شائعة على تلف نظام نقل الحركة.