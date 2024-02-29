سيارة جيتور T2 الجديدة: تأخذك أبعد

في حدث استثنائي تم تنظيمه في مخيم صحراوي فاخر، قدمت شركة التوريدات الوطنية، وكيل علامة جيتور في المملكة العربية السعودية، أحدث إضافة إلى مجموعتها المتنوعة من السيارات، وهي السيارة الجديدة جيتور "T2".
حيث تعتبر هذه السيارة الأولى من نوعها ذات الدفع الرباعي للعلامة التجارية جيتور، والتي حققت شهرة واسعة بتصميماتها الراقية وتقنياتها المتطورة.
وتتميز جيتور T2 بقوة فائقة وأناقة لافتة، حيث تندمج القوة والرشاقة في تصميمها الفريد، مما يجعلها تبرز بين المنافسين. تمنحها خطوطها الجريئة والأنيقة وجودة الصناعة العالية مظهراً متميزاً يجذب الأنظار أينما حلت.
تأتي سيارة جيتور T2 بمواصفات تجعلها محط أنظار عشاق القيادة على الطرق الوعرة، حيث يتمتع محركها بسعة 2.0 ليتر تيربو، وعزم دوران يصل إلى 390 نيوتن، ونظام دفع رباعي متقدم بخاصية XWD. وتأتي السيارة مزودة بميزات تقنية متطورة مثل كاميرا بانورامية بزاوية 450 درجة، ونظام X MODE ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام التوقف عند الضرورة.
من الناحية الخارجية، تتزين السيارة بإطارات ألمنيوم بقياس 20 بوصة، وتتميز بقفل الشنطة بالشفط، بينما تتمتع بمواصفات داخلية تشمل شاشة وسطية ضخمة بقياس 15.6 بوصة مع خاصية ابل كار بلاي، ونظام صوتي فاخر يضم 11 سماعة من سوني، وإضاءة محيطية بألوان متعددة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.
من ناحية السلامة، تأتي السيارة مزودة بست وسائد هوائية ونظام Auto Hold للمساعدة على القيادة بأمان وثبات.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة التوريدات الوطنية حسن الشمراني، أكد قائلاً: "إن تدشين سيارة جيتور T2 في المملكة العربية السعودية يمثل لنا فخراً كبيراً، حيث تعكس هذه السيارة التزامنا بتقديم أفضل التجارب لعملائنا في المملكة. ونعتزم توسيع وتحسين خدماتنا لتشمل مختلف المدن والمناطق خلال العام الجاري".
تتوفر سيارة جيتور T2 في فروع شركة التوريدات الوطنية في المدن الرئيسية جدة، الرياض، والخبر، بالإضافة إلى وكلاء معتمدين في جميع أنحاء المملكة.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب الرسمي لشركة التوريدات الوطنية أو الاتصال بخدمة العملاء.
https://www.jetourksa.com/ar/
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