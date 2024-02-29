سيارة جيتور T2 الجديدة: تأخذك أبعد

تأتي سيارة جيتور T2 بمواصفات تجعلها محط أنظار عشاق القيادة على الطرق الوعرة، حيث يتمتع محركها بسعة 2.0 ليتر تيربو، وعزم دوران يصل إلى 390 نيوتن، ونظام دفع رباعي متقدم بخاصية XWD. وتأتي السيارة مزودة بميزات تقنية متطورة مثل كاميرا بانورامية بزاوية 450 درجة، ونظام X MODE ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام التوقف عند الضرورة.