بسبب تباطؤ الطلب العالمي.. "تويوتا" تبطئ من وتيرة إنتاجها للسيارات الكهربائية

وعلى الرغم من أن سيارة الـ SUV الكهربائية بثلاثة صفوف لا تزال قيد التنفيذ، إلا أنها ستظهر لاحقًا عما كان متوقعًا في البداية. وأفادت منصة نيكاي الآسيوية أن التحديثات في التصميم، التي يتعين على الموردين مواكبتها، ساهمت في هذا التأخير.