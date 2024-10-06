بسبب تباطؤ الطلب العالمي.. "تويوتا" تبطئ من وتيرة إنتاجها للسيارات الكهربائية

تواصل شركات صناعة السيارات تأجيل خططها للتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية، حيث انضمت "تويوتا" إلى شركات مثل بنتلي وفورد ومرسيدس-بنز وفولفو التي قامت بتأخير جداولها الزمنية، مع تراجع حماس السوق نحو السيارات الكهربائية. كانت "تويوتا" تخطط لبدء إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة عام 2025، ولكنها الآن تسعى لبدء الإنتاج في منتصف عام 2026، وذلك بعد إعادة تقييم استراتيجيتها.
صرح المتحدث باسم "تويوتا"، سكوت فازين، لـ BBC قائلاً: "لا زلنا ملتزمين بهدفنا العالمي بإنتاج 1.5 مليون مركبة كهربائية بحلول عام 2026، وعلى الرغم من التأخير، نخطط لإنتاج 5 إلى 7 سيارات كهربائية في الولايات المتحدة".
استثمرت "تويوتا" 1.3 مليار دولار في مصنعها في جورجتاون، كنتاكي، لإنتاج سيارة SUV كهربائية بثلاثة صفوف، كما أنفقت 1.3 مليار دولار في ولاية كارولينا الشمالية لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون. إضافة إلى ذلك، خصصت 1.4 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في منشآتها في برينستون، إنديانا.
وعلى الرغم من أن سيارة الـ SUV الكهربائية بثلاثة صفوف لا تزال قيد التنفيذ، إلا أنها ستظهر لاحقًا عما كان متوقعًا في البداية. وأفادت منصة نيكاي الآسيوية أن التحديثات في التصميم، التي يتعين على الموردين مواكبتها، ساهمت في هذا التأخير.
وفيما يخص سيارة "لكزس" الكهربائية بثلاثة صفوف المقرر طرحها بحلول عام 2030، يُقال إنها لن تُنتج في الولايات المتحدة كما كان مخططًا، وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يتم استيرادها من اليابان.